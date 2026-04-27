Обвинувачений продав шпигунський пристрій мешканцю Тернопільщини

Рівненський міський суд виніс вирок Артему Гусаруку, який був учасником схеми незаконного складання іспитів на водійські права з використанням камер у ґудзиках. Обвинувачений займався продажем прихованої техніки, проте замість реального покарання отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 16 квітня, Артем Гусарук був учасником схеми, що діяла у Рівненській, Волинській та Тернопільській областях. Зловмисники допомагали клієнтам складати іспити у сервісних центрах МВС за допомогою прихованої техніки.

Зокрема, у ґудзики одягу клієнтів вони вмонтовували відеокамери, щоб бачити запитання на екрані монітора, а правильні відповіді передавали через навушник. Вартість таких послуг сягала до 1500 доларів з людини.

Слідство встановило, що у липні 2025 року обвинувачений продав клієнтам спеціальні пристрої, замасковані у вигляді одягу з вбудованими камерами, мікрофонами та модулями передачі даних. Згідно з висновками експертиз, ці пристрої належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Під час складання іспитів у сервісному центрі МВС у Тернопільській області такі пристрої виявили та вилучили правоохоронці. У суді Артем Гусарук визнав свою вину та підтвердив обставини справи.

Суддя Сергій Наумов визнав Артема Гусарука винним за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконний збут і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та призначив пʼять років позбавлення волі. Водночас звільнив його від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.