Шпигунський комплект чоловік придбав біля сервісного центру МВС

Тернополянин отримав 17 тис. грн штрафу за те, що намагався скласти іспит з водіння за допомогою шпигунського обладнання. Чоловік придбав перед екзаменом спеціальну футболку з камерою, вмонтованою в ґудзик.

Як йдеться у вироку від 19 березня, у липні 2025 року обвинувачений Андрій Созанський намагався скласти теоретичний іспит з правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС в селі Підгороднє.

«Він придбав у двох чоловіків пристрій у вигляді футболки: з ІР-відеокамерою, закамуфльованою в ґудзик, модулем передачі інформації радіоканалом стільникового зв’язку, зарядним пристроєм, дротовим мікрофоном, SIM-картою», – йдеться у вироку. За такий комплект Андрій Созанський заплатив 1500 доларів. Придбав його біля сервісного центру МВС.

У березні 2026 року обвинувачений підписав угоду з прокурором про визнання своєї вини. Також він розкаявся і погодився дати свідчення проти осіб, які продали йому шпигунське приладдя. Суддя Тернопільського міськрайонного суду призначив йому покарання у вигляді штрафу – 17 тис. грн. Футболку із вбудованою камерою суд вилучив. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.