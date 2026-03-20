Водій двічі проходив драгер

У Рівненському районі поліцейські двічі за добу зупинили водія Kia, який керував автомобілем напідпитку. На чоловіка склали протоколи. Тепер йому загрожує 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік. Про це у п’ятницю, 20 березня, повідомила пресслужба патрульної поліції області.

Уперше патрульні виявили порушника 19 березня близько 22:00 на автодорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне. Поблизу селища Клевань інспектори зупинили автомобіль Kia за порушення ПДР.

Під час перевірки документів у 55-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою алкотестера показав 1,91‰. Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

На місце події приїхав тверезий водій, який забрав автомобіль.

Однак уже 20 березня близько 6:00 на вулиці Незалежності у Клевані інспектори знову побачили 55-річного порушника за кермом. Патрульні зупинили його та запропонували пройти повторний огляд. Результат – 1,35‰.

На водія знову склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.