Порушника зупинили на вулиці Дубенській у Рівному

У Рівному поліцейські зупинили водія «швидкої» за порушення правил дорожнього руху. Порушник перебував у стані наркотичного спʼяніння, ніколи не отримував водійського посвідчення, а також не має жодного стосунку до медустанов, тож звідки у нього спецавтомобіль – наразі встановлюють.

Речниця патрульної поліції області Іванна Лойко розповіла ZAXID.NET, що 13 січня на вулиці Дубенській в Рівному патрульні побачили, що водій автомобіля з проблисковими маячками та наклейками Ambulance не пропустив на повороті маршрутне таксі. Порушника зупинили. Під час розмови 56-річний чоловік зізнався, що ніколи не отримував посвідчення водія та не має жодного стосунку до медустанов.

«Інспектори виявили у порушника ознаки наркотичного сп'яніння, але пройти огляд він відмовився. Також виявилось, що документів, які б дозволяли розміщення та користування світловими маяками, водій не мав», – зазначають у поліції.

Патрульні склали на чоловіка адмінматеріали:

за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння) КУпАП;

за ч. 2 ст. 126 (керуванні без посвідчення водія) КУпАП;

за ст. 122-5 (порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових сигнальних пристроїв) КУпАП.

За скоєне 56-річному порушнику загрожує 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Крім того, правоохоронці встановлюють звідки у рівнянина спецавтомобіль.