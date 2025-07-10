Аварія сталася 8 липня на вулиці Кулика та Гудачека в Рівному

У Рівному водійка Audi e-tron врізалася в автомобіль Audi A3 і втекла з місця події. Жінку розшукали та зобовʼязали прибути в управління патрульної поліції для складання адмінпротоколів. Після цього порушницю намагався відвезти додому її пʼяний чоловік – на нього також склали протокол.

За інформацією пресслужби патрульної поліції у Рівненській області, 8 липня на вулиці Кулика і Гудачека 46-річна водійка Audi e-tron вʼїхала в Audi A3, після чого покинула місце події.

«Інспектори встановили порушницю та запросили до управління патрульної поліції, щоб скласти необхідні матеріали: за скоєння ДТП і залишення місця події. 9 липня жінка приїхала із чоловіком, який мав ознаки спʼяніння. Після того, як він дочекався дружини, пересів із пасажирського сидіння за кермо та поїхав», – зазначають у поліції.

Патрульні одразу зупинили 46-річного рівнянина та запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера. Чоловік відмовився, проте на нього все ж склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані спʼяніння) і постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.