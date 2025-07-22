Зловмисників викрили, коли вони сиділи в авто неподалік сервісного центру і підказували відповіді черговому клієнту

Правоохоронці викрили групу мешканців Рівненщини, яка організувала незаконну схему здачі теоретичних іспитів для отримання посвідчення водія. Зловмисники використовували «шпигунський» пристрій і брали за свою допомогу по 1500 доларів винагороди. Про це повідомила 22 липня пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, кілька жителів Рівненщини налагодили протиправну схему здачі теоретичних іспитів для отримання посвідчення водія у сервісних центрах. Зокрема, в одязі своїх клієнтів ділки ховали відеокамеру, аби бачити запитання на екрані монітора, і через навушник диктували правильні відповіді. Вартість послуг складала до 1500 доларів з людини.

«Такий бізнес діяв не лише на Рівненщині, а й в сусідніх областях. Викрили зловмисників “на гарячому”, коли вони, сидячи в авто неподалік сервісного центру, допомагали здати іспит черговому клієнту. Наразі встановлюється коло причетних і точна кількість клієнтів», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 361-1 та ч. 3 ст. 369-2 КК України (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження та зловживання впливом). Санкція статей передбачає позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.