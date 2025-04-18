Адміністраторка сервісного центру зупинила іспит, помітивши дивну поведінку чоловіка

У сервісному центрі МВС у Стрию львів’янин намагався скласти теоретичний іспит зі знань ПДР, одягнувши окуляри з прихованою камерою та динаміком. Чоловік знімав екран комп’ютера, а інша людина могла підказувати йому правильні відповіді.

Як повідомили на сторінці сервісних центрів МВС у Львівській області 18 квітня, незвичне порушення зафіксували днями у сервісному центрі в Стрию. Львів’янин перед початком теоретичного іспиту одягнув «розумні» окуляри з вбудованою камерою. Такий гаджет дозволяє транслювати відео у режимі реального часу.

У сервісному центрі МСВ припускають, що чоловік зробив це, щоб інша людина підказувала йому правильні відповіді. Адміністраторка сервісного центру зупинила іспит, помітивши дивну поведінку чоловіка.

Львів’янин перед початком теоретичного іспиту одягнув «розумні» окуляри з вбудованою камерою (фото сервісного центру МВС)

Завідувач сектору комунікації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Сергій Бобра розповів ZAXID.NET, що адміністраторка помітила, як перед початком тестування чоловік одягнув окуляри та щось натискав на дужці, але невідомо, чи одягав він навушники.

Судячи із фото, йдеться про модель «розумних» окулярів, які обладнані двома камерами, динаміками та мікрофоном – саме такі функції зазначають продавці, тож чоловік не мав необхідності одягати навушники, щоб чути голос іншої людини, яка могла б допомогти йому скласти іспит. Проте завдяки пильності адміністраторки, його план не вдався.