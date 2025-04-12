У «Дії» планують запустити онлайн-іспит для отримання водійського посвідчення
Онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом
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У застосунку цифрових держпослуг «Дія» планують запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Для цього використовуватимуть штучний інтелект. Про це пише «Суспільне» з посиланням на слова міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Мінцифра планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів МВС та зробити всі послуги для водіїв максимально онлайн. Тому в застосунку «Дія» планують запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.
«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», – додав міністр.
За словами Федорова, на першому етапі планують створити пілотний проєкт. Онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
Нагадаємо, українські розробники створили застосунок, який з використанням штучного інтелекту та віртуальних підказок допоможе вивчити правила дорожнього руху та підготуватися до іспиту з отримання водійських прав.