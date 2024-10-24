Михайло Федоров анонсував шість нових послуг у «Дії»
У «Дії» відображатиметься дозвіл на зброю і можна буде замовити витяг з реєстру
У «Дії» з’явиться шість нових послуг. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своїй колонці на сайті «24 канал». За його словами, це сервіси, про які часто запитували користувачі застосунку.
Серед нових послуг, які анонсував Михайло Федоров, – відображення дозволу на зброю. Як розповів міністр, над впровадженням цієї послуги команда «Дії» працює разом з міністерством оборони. Тож незабаром у «Дії» з’являться відомості про зброю та дозвіл на неї. Крім того, користувачі зможуть замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
Ще одна нова послуга – еАкциз. Українці зможуть перевірити легальність алкоголю або тютюну через застосунок. Для цього необхідно просканувати код і людина отримає інформацію про товар. Як зазначив Михайло Федоров, через підробку алкогольної та тютюнової продукції, державний бюджет щорічно не доотримує близько 30 млрд грн, а підроблена продукція може завдати шкоди здоров’ю покупця. За допомогою послуги еАкциз в Україні боротимуться з тіньовим ринком.
Також у застосунку з’явиться мультишеринг. Нова опція дозволить українцям пересилати через «Дію» одразу кілька документів, зокрема, і довідок ОК-5, ОК-7. Для цього потрібно буде зробити всього кілька кліків.
Також у «Дії» з’являться такі послуги:
- Сервіси для бізнесу в комплексі «е-Підприємець». Зокрема, планується цифровізація декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення, ліцензії на провадження туроператорської діяльності тощо.
- Повідомлення про проблеми зі зв’язком. Українці зможуть у «Дії» повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор виправив ситуацію. Для цього потрібно буде поставити точку на карті, навіть якщо користувач не у мережі. Після появи в онлайні регулятор отримає інформацію про проблеми зі зв'язком.
- «Дія.Підпис» для юридичних осіб. За словами Михайла Федорова, це створить нові можливості для бізнесу: значно спростить та прискорить роботу установ та компаній. Ця опція працюватиме, як звичайний Дія.Підпис.
«Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах», – повідомив Михайло Федоров.
Нагадаємо, 9 вересня у «Дії» запрацювала послуга онлайн-одруження. Тепер молодята можуть пройти весь процес реєстрації шлюбу у застосунку.