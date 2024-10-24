У «Дії» з'явиться шість нових послуг

У «Дії» з’явиться шість нових послуг. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своїй колонці на сайті «24 канал». За його словами, це сервіси, про які часто запитували користувачі застосунку.

Серед нових послуг, які анонсував Михайло Федоров, – відображення дозволу на зброю. Як розповів міністр, над впровадженням цієї послуги команда «Дії» працює разом з міністерством оборони. Тож незабаром у «Дії» з’являться відомості про зброю та дозвіл на неї. Крім того, користувачі зможуть замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

Ще одна нова послуга – еАкциз. Українці зможуть перевірити легальність алкоголю або тютюну через застосунок. Для цього необхідно просканувати код і людина отримає інформацію про товар. Як зазначив Михайло Федоров, через підробку алкогольної та тютюнової продукції, державний бюджет щорічно не доотримує близько 30 млрд грн, а підроблена продукція може завдати шкоди здоров’ю покупця. За допомогою послуги еАкциз в Україні боротимуться з тіньовим ринком.

Також у застосунку з’явиться мультишеринг. Нова опція дозволить українцям пересилати через «Дію» одразу кілька документів, зокрема, і довідок ОК-5, ОК-7. Для цього потрібно буде зробити всього кілька кліків.

Також у «Дії» з’являться такі послуги:

Сервіси для бізнесу в комплексі «е-Підприємець». Зокрема, планується цифровізація декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення, ліцензії на провадження туроператорської діяльності тощо.

Зокрема, планується цифровізація декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення, ліцензії на провадження туроператорської діяльності тощо. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. Українці зможуть у «Дії» повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор виправив ситуацію. Для цього потрібно буде поставити точку на карті, навіть якщо користувач не у мережі. Після появи в онлайні регулятор отримає інформацію про проблеми зі зв'язком.

«Дія.Підпис» для юридичних осіб. За словами Михайла Федорова, це створить нові можливості для бізнесу: значно спростить та прискорить роботу установ та компаній. Ця опція працюватиме, як звичайний Дія.Підпис.

«Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах», – повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, 9 вересня у «Дії» запрацювала послуга онлайн-одруження. Тепер молодята можуть пройти весь процес реєстрації шлюбу у застосунку.