Сертифікат неодруженого чи неодруженої не має юридичної сили

У день святого Валентина, 14 лютого, у застосунку «Дія» з’явилася можливість оформити сертифікат неодруженого чи неодруженої. Розробники зауважили, що документ не має юридичної сили, а призначений лише для гарного настрою.

«Залишайтеся повністю щирими в пошуках кохання – з “Дією”. Додали новий документ у застосунок, який підтягує докази про ваш незаміжній і неодружений статус просто з реєстру ДРАЦС», – зазначається в повідомленні сервісу «Дія».

Щоб створити сертифікат, користувачам необхідно оновити застосунок до найновішої версії, після чого при додаванні нового електронного документа зʼявиться опція генерування сертифікату. Потрібно завантажити фото, вибрати дизайн, вказати інтереси, а далі є можливість поширити сформовану картинку в соцмережах. У «Дії» наголосили, що такий сертифікат не є юридичним документом.

Як виглядає оформлення сертифікатів неодружених (фото ZAXID.NET)

«Сертифікат неодруженого просто романтизує пошук одне одного в ці буремні часи. А що він тоді підтверджує? Документ засвідчує, що ваше серце та безіменний палець вільні. Користуйтеся ним там, де чекаєте на взаємність почуттів. Показуйте його в соцмережах — можливо, прилетить той самий вогник, після якого народжуються діти», – йдеться в повідомленні.

Для тих, хто згодом оформить пропозицію шлюбу онлайн, сертифікат неодруженого зміниться на сертифікат зарученого чи зарученої.