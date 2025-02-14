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Якщо ви не плануєте освідчуватися дівчині, краще не дарувати їй каблучку в цей день.

14 лютого в усьому світі відзначають день святого Валентина – свято закоханих, яке має не лише традиції, а й певні забобонні заборони. ТСН розповідає про них детальніше. Що не можна робити в День святого Валентина Не варто прикидатися – щирість у стосунках завжди важлива, а цього дня особливо. Але не варто в цей день показувати невдоволення чи образу, навіть якщо ви не отримали від свого партнера чи партнерки те, про що мріяли. Жодних сварок і конфліктів – навіть незначні суперечки з коханими, друзями чи рідними можуть зіпсувати не тільки свято, а й негативно вплинути на подальші стосунки. Не варто запізнюватись – спізнюватись в День святого Валентина невиховано та неввічливо. У народі кажуть, хто запізниться – той завжди буде спізнюватися до своєї долі. Не варто дарувати каблучку, якщо не плануєте освідчуватися – якщо ви не плануєте освідчуватися дівчині, краще не дарувати їй каблучку в цей день.

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