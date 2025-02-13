Ймовірним прообразом Дня святого Валентина вважають язичницьке свято Луперкалії

День святого Валентина, який щороку відзначають 14 лютого, вважається неофіційним святом усіх закоханих. Це особливий день, що має давню історію та залишається популярним у різних куточках світу.

День святого Валентина: історія походження

У більшості легенд та переказів день святого Валентина пов’язують з ранньохристиянським мучеником Валентином – єпископом з італійського міста Терні, який жив у III столітті. Згідно з цією версією, святкування дня закоханих почалося в Римській імперії у 270 році до нашої ери, за часів царювання Клавдія II (268-270 рр.). Під час ведення війни Клавдій начебто не хотів, щоб солдати вступали в шлюб, бо вважав, що одруження робить їх слабкими та обтяжує сімейним побутом.

Однак священнослужитель, на ім'я Валентин таємно вінчав закоханих. Коли правитель про це дізнався, єпископа схопили, піддали жорстким тортурам і згодом обезголовили за «антидержавницьку» діяльність.

У ніч перед стратою, яка відбулася 14 лютого, він написав дівчині, ймовірно, дочці тюремного наглядача, з якою подружився в ув’язненні, любовного листа у віршованій формі та підписав його: «Твій Валентин». Згодом листи закоханих отримали назву «валентинки».

У 496 році Папа Геласій I заснував день пам’яті святого Валентина, якого вшановують 14 лютого. Але вважається, що він зробив це, аби витіснити язичницьке свято римських «люперкаліїв», яке щорічно відзначалося 15 лютого. Натомість образ святого Валентина мав підкреслити духовний вимір кохання між чоловіком та жінкою.

У XIV столітті священника Валентина канонізували за благі діяння. Відтоді день святого Валентина широко святкується у святому світі, в тому числі й в Україні. Проте Православна церква України заявила, що день святого Валентина «не відповідає фактам з реального життя святого Валентина» та не належить до православної традиції. ПЦУ вшановує кількох святих на ім'я Валентин. Святий, з яким пов’язують День закоханих, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський) з міста Терні. Однак у православній традиції його згадують зовсім в інший день – 12 серпня. А свято 14 лютого, як зазначають у ПЦУ, пов'язане з язичницьким святкуванням римських часів, яке супроводжувалося жертвопринесенням на честь родючості та материнства.

Як святкували день закоханих у давнину

Ймовірним прообразом Дня святого Валентина вважають язичницьке свято Луперкалії (від лат. lupus — «вовк»). Це давньоримське свято родючості, назване на честь богині «божевільного» кохання та шлюбу Юнони і бога Фавна (Луперк – одне з його прізвиськ), покровителя стад, лісів полів та родючості.

У цей день приносили в жертву цапів та кіз. А зі шкур забитих тварин робили батоги, з якими оголені чоловіки йшли у місто та били ними усіх зустрічних, зокрема жінок. Одружені жінки охоче дозволяли себе бити, вважаючи, що це лікує їх від безпліддя та гарантує легкі пологи.

А в стародавній Греції свято закоханих називалося Панурга. У цей день влаштовували ритуальні ігри на честь божества Пана (у римській традиції – бога Фавна), який вважався покровителем стад, полів і родючості. Його зображали у вигляді маленького веселуна, що грає на сопілці та переслідує прекрасних німф зі своєю любов'ю. Чоловіки та жінки писали записки з ім'ям коханої людини та носили її в рукаві протягом тижня.

День святого Валентина в Європі почали широко відзначати орієнтовно з XIII століття, а до України це свято прийшло лише з середини 90-х.

Як святкують день Валентина у різних країнах

Хоча свято асоціюється з романтичними почуттями, у кожній країні воно має свої особливості. Наприклад, у Франції найкращим подарунком у цей день вважають ювелірні прикраси і коштовності, а в Данії – засушені білі квіти. В Італії свято називається солодким днем, тому італійці дарують один одному солодощі та торти, прикрашені голубами та сердечками.

А у Фінляндії 14 лютого відзначають день друга, тому фіни вітають зі святом не тільки своїх коханих, але й друзів. У Нідерландах у цей день жінка може зробити пропозицію чоловікові, якого вона вподобала. Якщо ж чоловік відмовляє, то він має подарувати їй шовкову сукню. А в Канаді чоловікові за відмову жінці може загрожувати штраф або ґрати.

На Ямайці День закоханих є днем боротьби із соромом та боязкістю. В країні існує традиція, за якою там проводяться «голі весілля», коли з одягу на нареченій і нареченому залишаються лише обручки. В Англії дарують подарунки та любовні послання не тільки коханим людям, але й домашнім улюбленцям – собакам, кішкам і навіть коням.

Проте є країни, де свято закоханих досі заборонене. Йдеться, зокрема про Іран та Саудівську Аравію. Влада цих країн вважає, що це свято пропагує сексуальну розбещеність. Тому тих, хто не дослухається до офіційних рекомендацій, карають чималими штрафами.

За матеріалом «Суспільне»