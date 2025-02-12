Техніка – чудовий подарунок

День святого Валентина наближається, а ви ще не обрали подарунок? Немає причин для паніки. Ми підготували для вас ідеї з гаджетами, які спрощують життя, надихають і дарують нові можливості – такий сюрприз точно запам'ятається.

Для кавових ранків і спільних сніданків

Кавомашина DELONGHI Magnifica Start ECAM220.60.B (за 18 999 ₴) стане в нагоді для поціновувачів кави. Ця модель допоможе приготувати еспресо, капучино або лате буквально одним натисканням. Потужний насос 15 Бар забезпечує насичений смак та аромат, а система LatteCrema дозволяє створити густу, повітряну пінку. Автоматичне очищення спрощує догляд за пристроєм.

Ідея для доповнення: до кавомашини можна додати набір улюбленої кави половинки, сиропи або красиві чашки для романтичних ранків удвох.

Мультипіч HISENSE HAF1800D (за 3 999 ₴) – це універсальний пристрій для приготування корисних та смачних страв із мінімальною кількістю олії. Завдяки технології гарячого повітря страви виходять хрусткими зовні та соковитими всередині. Об'єм на 5,5 л дозволяє готувати одразу на кілька порцій, а цифрове управління з попередньо встановленими режимами робить процес простим та швидким.

Ідея для доповнення: можна додати красивий тематичний посуд чи свічник.

У "Фокстроті" є неймовірно великий вибір подарунків

Для догляду за собою та стильного образу

Фен ROWENTA Maestria Nano HY8310F0 (за 3 333 ₴) – це компактний, але потужний фен, що забезпечує професійну сушку волосся вдома. Завдяки іонізації волосся стає гладким, без пухнастості та електризації. Потужність у 2300 Вт дозволяє швидко висушити навіть густе волосся, а технологія Nano Ceramic дозволяє не пересушувати волосся.

Ідея для доповнення: разом із феном подаруйте набір засобів для догляду за волоссям – термозахисний спрей, маску або улюблений шампунь.

Фен-щітка ROWENTA UB9540F0 (за 2 799 ₴) для створення локонів, об'єму або ідеально прямого волосся. Завдяки технології ProKeratin фен-щітка захищає волосся від перегріву, а різні насадки дозволяють обирати потрібний стиль.

Ідея для доповнення: стильна косметичка або набір прикрас та резинок для створення нових зачісок стануть чудовим доповненням.

Відпарювач PHILIPS STH7060/80 (за 3 199 ₴) допоможе швидко позбутися складок навіть на найделікатніших тканинах. Він нагрівається всього за 30 секунд і легко поміщається у валізу або дорожню сумку.

Ідея для доповнення: парфум для тканин або набір ароматичних саше зроблять догляд за одягом ще приємнішим.

Для любителів музики та якісного звуку

Гарнітура OPPO Enco Buds2 W14 Black (за 999 ₴) – це бездротові навушники з глибокими басами та чистим звуком. Завдяки Bluetooth 5.2 вони забезпечують стабільне з'єднання, а автономність до 28 годин дозволяє слухати улюблені треки весь день без підзарядки.

Ідея для доповнення: плейлист із романтичними піснями або підписка на музичний сервіс зроблять подарунок ще приємнішим.

Для ігор, контенту та роботи

Ноутбук ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN143 (за 39 999 ₴) чудовий вибір для геймерів або тих, хто працює з графікою. Потужний процесор Intel Core i5 12-го покоління, відеокарта RTX 3050 та дисплей 144 Гц гарантують продуктивність та плавність зображення.

Ідея для доповнення: подаруйте разом із ноутбуком стильний рюкзак або бездротову мишу для комфортної роботи.

Планшет LENOVO TAB P12 WiFi 8/128GB (за 13 999 ₴) для перегляду фільмів, читання книг, малювання або роботи. Великий 12,7-дюймовий дисплей 3K, потужний акумулятор та чотири динаміки JBL забезпечують якісний звук і зображення. Зручний стілус іде в комплекті.

Ідея для доповнення: чохол-клавіатура або підписка на стрімінговий сервіс зроблять використання планшета ще зручнішим.

Для турботи про здоров'я та сяючої усмішки

Набір зубних щіток PHILIPS Sonicare ProtectiveClean 4500 (за 6 999 ₴) – вибір для пар. У комплекті дві щітки – чорна та рожева, що дозволяє дарувати здорову усмішку обом партнерам. Вони мають два режими чищення, стандартний та для чутливих зубів, а звукова технологія забезпечує до 62 000 рухів за хвилину для ефективного видалення нальоту.

Ідея для доповнення: доповніть набір улюбленою пастою, ополіскувачем або стильним органайзером для ванної кімнати.

Подарункова картка потрібна усім

Найшвидший подарунок – подарункові сертифікати

Якщо ви вагаєтесь із вибором або залишили покупку на останній момент, ідеальним рішенням стануть подарункові картки на техніку у Фокстрот. Це можливість подарувати якісну техніку, не хвилюючись, чи вгадаєте з моделлю або характеристиками. Сертифікати доступні на будь-яку суму від 100 грн, тож ви можете обрати той, що відповідає вашому бюджету. А ваша друга половинка самостійно підбере гаджет або техніку, яка справді стане в пригоді.

Більше товарів для ідеального подарунка шукайте в магазинах Фокстрот чи на сайті з вигодою до 50%. Даруйте турботу та створюйте особливі моменти для тих, хто поруч і навіть на відстані. А для того, щоб не загубитися у різноманітті, топові товари помічені позначкою «ХОЧ!».

Усі ціни вказані на дату і час публікації матеріалу. Акція діє з 03 до 19 лютого 2025 року включно у мережі магазинiв ТМ «Фокстрот» на всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій) та в інтернет магазині foxtrot.ua.