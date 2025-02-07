Романтичний експрес «Потяг до тебе» курсуватиме 14, 15 та 16 лютого

14, 15 та 16 лютого у Львові курсуватиме романтичний експрес «Потяг до тебе», який запускає «Укрзалізниця» спеціально до Дня закоханих. Цьогоріч романтичний експрес курсуватиме лише для військовослужбовців та їхніх коханих. Квитки продаватимуться лише через застосунок «Армія+». Якщо ж військові не розкуплять усі квитки, то їх виставлять у вільний продаж. Також романтичний експрес курсуватиме і в Києві. Про це у п’ятницю, 7 лютого, повідомили в «Укрзалізниці».

Подорож як у Києві, так і у Львові триватиме понад дві години, починаючись і завершуючись на центральному вокзалі.

Графіку курсування поїздів

Відправлення 14 лютого:

о 18:56 у Львові;

о 19:20 у Києві.

Відправлення 15 та 16 лютого:

у Львові о 16:11 та 18:56;

у Києві о 15:15 та 19:20.

Вартість квитків залежатиме від дня тижня. Ціни стартують від 300 грн у Львові та 460 грн у Києві. Продаж квитків відкриється у п’ятницю, 7 лютого, о 16:00 — виключно через застосунок «Армія+» в межах програми підтримки військовослужбовців «Плюси». Завантажити застосунок можна за посиланням. Знайти «Потяг до тебе» у застосунку «Армія+» можна буде за запитом Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний, а також Львів - Львів-Романтичний.



«На пасажирів очікує романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, із тематичною грою для двох. А ще буде безкоштовний сюрприз: романтичне чаювання від наших друзів — Gemini, OneLove & CheeseCake Family у Києві та “Львівських круасанів” у Львові. Також ми запланували приємні подарунки для тих пасажирів, які святкуватимуть День закоханих із нами саме 14 лютого», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці»



Якщо захисники розкуплять не всі квитки на «Потяг до тебе», залишок надійде у вільний продаж у застосунку «Укрзалізниці» за добу до відправлення кожного рейсу.