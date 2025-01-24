У «Дії» з'являться дві нові послуги

У сервісі державних послуг «Дія» з’являться послуги для ветеранів та родин загиблих захисників. Про це у п’ятницю, 24 січня, повідомили у міністерстві у справах ветеранів.

Зазначається, що наразі розпочалось бета-тестування двох послуг. У застосунку «Дія» з’явиться можливість отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Там також можна буде оформити статус члена сім'ї загиблого захисника або захисниці. Планується, що ці нововведення мінімізують бюрократію.

«Ветерани та родини загиблих захисників та захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики – електронний кабінет для опрацювання таких заяв», – зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

У міністерстві зазначили, що цифровізація сервісів та безбар’єрність послуг для ветеранів та їхніх родичів – пріоритетний напрямок.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації має здійснюватися через портал «Дія».

У жовтні 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у «Дії» з’явиться шість нових послуг. Йдеться про сервіси для підприємців, «Дія.Підпис» для юридичних осіб, можливість сповістити про поганий мобільний зв’язок тощо.