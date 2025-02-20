Вивчати правила дорожного руху допомагає віртуальний помічник Дорожко

Українські розробники створили застосунок, який з використанням штучного інтелекту та віртуальних підказок допоможе вивчити правила дорожнього руху та підготуватися до іспиту з отримання водійських прав. Про це повідомила «Ocвiтopiя» з посиланням на Dev.ua.

Застосунок «ПДР.ai» створили Software developer Олександр Павелко та дизайнерка Єлизавета Горбачова. Він може працювати навіть без доступу до інтернету. Розробники використали питання та навчальні матеріали з офіційних джерел. Там мінімум теорії та багато інтерактивних завдань.

У додатку інтегрований віртуальний помічник Дорожко, який детально пояснює складні теми, відповідає на запитання та підтримує процес як реальний викладач.

«Це інтелектуальна система, створена на базі ChatGPT. Він виконує роль цифрового наставника, який не лише допомагає засвоювати правила дорожнього руху, а й мотивує користувача. Простий та зрозумілий інтерфейс для користувачів будь-якого віку – від підлітків до людей старшого покоління», – пояснює Олександр Павелко.

Також у застосунку є функція локального збереження даних: навчальні матеріали та тести завантажуються на пристрій під час встановлення застосунку. Це дозволяє проходити тести без підключення до інтернету.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Застосунок доступний з 19 лютого тільки для користувачів iOS. Android-версія не запланована. Спочатку він буде повністю безплатним для всіх користувачів. Варіанти монетизації розробники ще обговорюють.