При укладенні переліку врахували кілька окремих рейтингів

Освітній сайт Еduсаtіоn.uа підготував топ-10 університетів України, які готують найкращих IT-фахівців. Укладаючи цей перелік, сайт спирався на рейтинги, які оцінюють різні показники.

10 провідних ЗВО, де найкраще навчатися на ІТ:

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

2/3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2/3. Національний університет «Львівська політехніка».

4. Харківський національний університет радіоелектроніки.

5/6. Львівський національний університет імені Івана Франка.

5/6. Національний авіаційний університет.

7. Харківський національний університет імені Каразіна.

8/9. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

8/9. Вінницький національний технічний університет.

10. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

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Щоб виділити найкращі ІТ-університети України, сайт аналізував рейтинги, які оцінюють виші за різними показниками:

EduRank 2024, що враховує дослідження в галузі комп’ютерних технологій та кількість згадок про них в інших роботах;

QS World University Rankings 2024, який оцінює якість викладання, цитування досліджень, наукову продуктивність, можливості та результати працевлаштування;

рейтинг редакції ІТ-спільноти DOU щодо кількості зарахованих студентів у 2024 році до різних ЗВО;

рейтинг за кількістю поданих заяв від вступників у 2024 році та середніх конкурсних балів за даними з ЄДЕБО.

За інформацією DOU, вступники з найвищими балами зазвичай обирають приватний Український католицький університет (середній конкурсний бал – 188), Києво-Могилянську академію (189 балів), Київську школу економіки (179 балів).