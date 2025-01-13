13 університетів України, де можна вивчитись на IT-фахівця: список
Куди вступити, щоб вивчитись на IT-фахівця, який виш обрати, щоб пройти на бюджет. Більше про ІТ-освіту у найбільших українських університетах розповідає Оsvіtаnоvа з посиланням на DOU, яке уклало власний рейтинг, а також наводить інформацію про кількість місць, прохідні бали на основі 2024-2025 навчального року.
Найчастіше на ІТ-спеціальності навчаються за такими спеціалізаціями: «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія».
Український католицький університет (Львів): прохідний бал – 150. Загалом є 120 місць. УКУ є приватним університетом і навчання платне. Однак для студентів діє система стипендійної підтримки.
- Бакалаврат: «Комп’ютерні науки» (додаткова спеціалізація «Робототехніка»), «ІТ та бізнес-аналітика»,
- Магістратура: Програма з наук про дані.
- Докторантура: PhD програма з інтелектуальних систем.
- Сертифікатні програми: Інженерія даних, Аналітика даних, Продуктова аналітика, Сучасний С++
Харківський національний економічний університет: прохідний бал – 160. Загалом є 550 місць, з них бюджетних – 150.
- 051 «Економіка (Економічна кібернетика)»,
- 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
- 122 «Комп’ютерні науки»,
- 124 «Системний аналіз (Управління складними системами)»,
- 125 «Кібербезпека та захист інформації»,
- 126 «Інформаційні системи та технології»,
- 186 «Видавництво та поліграфія».
Київський національний університет імені Тараса Шевченка: прохідний бал – 152,5. Загалом є 420 місць, з них бюджетних – 292.
- «Прикладна математика»,
- «Інженерія програмного забезпечення»,
- «Системний аналіз та наука про дані»
Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.
Києво-Могилянська академія: прохідний бал – 154,7. Загалом є 246 місць, з них бюджетних – 143.
- «Прикладна математика»,
- «Комп’ютерні науки»,
- «Інженерія програмного забезпечення»,
- «Аналіз вразливостей інформаційних систем (кібербезпека)»,
- «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова: прохідний бал – 152,8. Загалом є 65 місць, з них бюджетних – 14.
- 122 «Комп’ютерні науки»,
- 123 «Комп’ютерна інженерія»,
- 126 «Інформаційні системи та технології».
Сумський державний університет: прохідний бал – 158,8. Загалом є 397 місць, з них бюджетних – 226.
- Бакалаврат: «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації»
- Магістратура: «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки»
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: прохідний бал – 158,5. Загалом є 2650 місць, з них бюджетних – 1752.
- F1 «Прикладна математика»,
- F2 «Інженерія програмного забезпечення»,
- F3 «Комп’ютерні науки»,
- F4 «Системний аналіз та наука про дані»,
- F5 «Кібербезпека та захист інформації»,
- F6 «Інформаційні системи і технології»,
- F7 «Комп’ютерна інженерія».
Харківський національний університет радіоелектроніки: прохідний бал – 145. Загалом є 5660 місць, з них бюджетних – 1250.
- 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
- 122 «Комп’ютерні науки»,
- 123 «Комп’ютерна інженерія»,
- 124 «Системний аналіз»,
- 125 «Кібербезпека та захист інформації»,
- 126 «Інформаційні системи та технології».
Львівська політехніка: прохідний бал – 158,6. Загалом є 2970 місць, з них бюджетних – 1485.
- «Інженерія програмного забезпечення»,
- «Комп’ютерні науки»,
- «Комп’ютерна інженерія»,
- «Системний аналіз»,
- «Кібербезпека»,
- «Інформаційні технології».
Хмельницький національний університет: прохідний бал – 159,2. Загалом є 191 місце. Бюджетні місця визначаються за конкурсом на основі рейтингового списку.
- 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
- 122 «Комп’ютерні науки»,
- 123 «Комп’ютерна інженерія»,
- 125 «Кібербезпека та захист інформації»,
- 126 «Інформаційні системи та технології»,
- 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».
Харківський авіаційний інститут: прохідний бал – 158. Загалом є 970 місць, з них бюджетних – 271.
- «Інженерія програмного забезпечення»,
- «Комп’ютерні науки»,
- «Комп’ютерна інженерія»,
- «Системний аналіз»,
- «Кібербезпека та захист інформації»,
- «Інформаційні системи та технології»
Харківський національний університет ім. Каразіна: прохідний бал – 150,3. Загалом є 400 місць, з них бюджетних – 102.
- 122 «Комп’ютерні науки»,
- 123 «Комп’ютерна інженерія»,
- 125 «Кібербезпека та захист інформації»,
- 126 «Інформаційні системи та технології»,
- 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»,
- 176 «Мікро- та наносистемна техніка»,
- 113 «Прикладна математика»,
- 104 «Фізика та астрономія»
Харківський політехнічний інститут: прохідний бал – 135,9. Загалом є 1050 місць, з них бюджетних – 567.
- 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
- 122 «Комп’ютерні науки» (3 освітні програми),
- 123 «Комп’ютерна інженерія» (2 освітні програми),
- 124 «Системний аналіз»,
- 125 «Кібербезпека»,
- 126 «Інформаційні системи та технології»,
- 113 «Прикладна математика»,
- 186 «Видавництво та поліграфія»