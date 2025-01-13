Найбільш технічних вишів працює у Харкові, Києві та Львові

Куди вступити, щоб вивчитись на IT-фахівця, який виш обрати, щоб пройти на бюджет. Більше про ІТ-освіту у найбільших українських університетах розповідає Оsvіtаnоvа з посиланням на DOU, яке уклало власний рейтинг, а також наводить інформацію про кількість місць, прохідні бали на основі 2024-2025 навчального року.

Найчастіше на ІТ-спеціальності навчаються за такими спеціалізаціями: «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія».

Український католицький університет (Львів): прохідний бал – 150. Загалом є 120 місць. УКУ є приватним університетом і навчання платне. Однак для студентів діє система стипендійної підтримки.

Бакалаврат: «Комп’ютерні науки» (додаткова спеціалізація «Робототехніка»), «ІТ та бізнес-аналітика»,

Магістратура: Програма з наук про дані.

Докторантура: PhD програма з інтелектуальних систем.

Сертифікатні програми: Інженерія даних, Аналітика даних, Продуктова аналітика, Сучасний С++

Харківський національний економічний університет: прохідний бал – 160. Загалом є 550 місць, з них бюджетних – 150.

051 «Економіка (Економічна кібернетика)»,

121 «Інженерія програмного забезпечення»,

122 «Комп’ютерні науки»,

124 «Системний аналіз (Управління складними системами)»,

125 «Кібербезпека та захист інформації»,

126 «Інформаційні системи та технології»,

186 «Видавництво та поліграфія».

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: прохідний бал – 152,5. Загалом є 420 місць, з них бюджетних – 292.

«Прикладна математика»,

«Інженерія програмного забезпечення»,

«Системний аналіз та наука про дані»

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Києво-Могилянська академія: прохідний бал – 154,7. Загалом є 246 місць, з них бюджетних – 143.

«Прикладна математика»,

«Комп’ютерні науки»,

«Інженерія програмного забезпечення»,

«Аналіз вразливостей інформаційних систем (кібербезпека)»,

«Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова: прохідний бал – 152,8. Загалом є 65 місць, з них бюджетних – 14.

122 «Комп’ютерні науки»,

123 «Комп’ютерна інженерія»,

126 «Інформаційні системи та технології».

Сумський державний університет: прохідний бал – 158,8. Загалом є 397 місць, з них бюджетних – 226.

Бакалаврат: «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації»

Магістратура: «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки»

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: прохідний бал – 158,5. Загалом є 2650 місць, з них бюджетних – 1752.

F1 «Прикладна математика»,

F2 «Інженерія програмного забезпечення»,

F3 «Комп’ютерні науки»,

F4 «Системний аналіз та наука про дані»,

F5 «Кібербезпека та захист інформації»,

F6 «Інформаційні системи і технології»,

F7 «Комп’ютерна інженерія».

Харківський національний університет радіоелектроніки: прохідний бал – 145. Загалом є 5660 місць, з них бюджетних – 1250.

121 «Інженерія програмного забезпечення»,

122 «Комп’ютерні науки»,

123 «Комп’ютерна інженерія»,

124 «Системний аналіз»,

125 «Кібербезпека та захист інформації»,

126 «Інформаційні системи та технології».

Львівська політехніка: прохідний бал – 158,6. Загалом є 2970 місць, з них бюджетних – 1485.

«Інженерія програмного забезпечення»,

«Комп’ютерні науки»,

«Комп’ютерна інженерія»,

«Системний аналіз»,

«Кібербезпека»,

«Інформаційні технології».

Хмельницький національний університет: прохідний бал – 159,2. Загалом є 191 місце. Бюджетні місця визначаються за конкурсом на основі рейтингового списку.

121 «Інженерія програмного забезпечення»,

122 «Комп’ютерні науки»,

123 «Комп’ютерна інженерія»,

125 «Кібербезпека та захист інформації»,

126 «Інформаційні системи та технології»,

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Харківський авіаційний інститут: прохідний бал – 158. Загалом є 970 місць, з них бюджетних – 271.

«Інженерія програмного забезпечення»,

«Комп’ютерні науки»,

«Комп’ютерна інженерія»,

«Системний аналіз»,

«Кібербезпека та захист інформації»,

«Інформаційні системи та технології»

Харківський національний університет ім. Каразіна: прохідний бал – 150,3. Загалом є 400 місць, з них бюджетних – 102.

122 «Комп’ютерні науки»,

123 «Комп’ютерна інженерія»,

125 «Кібербезпека та захист інформації»,

126 «Інформаційні системи та технології»,

174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»,

176 «Мікро- та наносистемна техніка»,

113 «Прикладна математика»,

104 «Фізика та астрономія»

Харківський політехнічний інститут: прохідний бал – 135,9. Загалом є 1050 місць, з них бюджетних – 567.