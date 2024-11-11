Для рейтингу враховували результати тестування з математики та англійської мови

Редакція DOU проаналізувала результати цьогорічного НМТ і склала рейтинг українських шкіл, які найкраще підходять для тих школярів, що мріють про кар’єру в IT. При укладанні рейтингу врахували результати тестування за два роки з математики та англійської мови – ключових предметів для майбутніх айтівців. У рейтингу брали участь 4203 школи зі всієї України, пише OsvitaNova.

Математика має найвищий коефіцієнт при вступі спеціальності, які пов’язані з ІТ. Англійська мова також важлива для кар’єри ІТ-фахівця: чим вищий рівень володіння, тим вищі зарплати. Рейтинг показує, які школи дають найкращі базові знання з математики та англійської мови для майбутніх інженерів.

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100 найкращих шкіл для сфери IT в 2024 році

Новинкою цьогорічного рейтингу стала поява в ньому приватних шкіл – 19.

88 з 100 найкращих шкіл розташовані в обласних центрах і лише одна – в сільській місцевості (приватна школа в с. Хотів біля Києва).

Зі 100 найкращих шкіл для ІТ-сфери розташовані у:

Києві – 40,

Львові – 14,

Харкові – 8,

Дніпрі – 7.

Найкращою школою для ІТ цього року став Львівський фізико-математичний ліцей. До десятки найкращих також увійшов дніпровський ліцей №12 «Інтелект», всі інші заклади освіти – київські. Усю сотню шкіл переглядайте тут.