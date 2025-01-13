Благодійники дають дітям важливі навички для майбутньої професії

Біля Львова розпочався десятиденний табір для молоді віком 16-21 років GoFriends Startup Accelerator. У ньому беруть участь 55 дітей військових (чинних, поранених, загиблих), переселенців, молодь з прифронтових територій (Запоріжжя, Харків, Херсон). Спікерами будуть досвідчені бізнесмени, громадські діячі, провідні IT-фахівці, тренери з особистісного розвитку, блогери.

Учасників програми навчатимуть навичок:

маркетингу,

дизайну,

відеозйомки,

відеомонтажу,

налаштування реклами Facebook, Instagram,

програмування та ін.

Для знайомства з IT-галуззю молоді покажуть, як працювати з сервісами Google, YouTube, Facebook Ads та програмами Canva, Mojo, Serpstat, C++, JavaScript.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Всі витрати з харчування, проживання та навчання у таборі покриває БФ «Разом» та ГО «Гоу Френдс». Заняття триватимуть до 20 січня. Керівник ГО GoFriends Євген Моїсєєв розповів ZAXID.NET, що після табору зацікавлених та вмотивованих дітей готові навчати і далі на IT-курсах. Також діти із відповідним соціальним статусом, сироти, що не потрапили на цей захід, можуть безкоштовно навчатися у молодіжній IT-академії.