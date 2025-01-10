Безпека учнів є пріоритетною

Міністерство освіти і науки України озвучило головні напрямки фінансування у 2025 році. Серед пріоритетів – безпека учнів, безоплатне харчування та реформа освіти.

Зокрема, державну субвенцію виділять на таке:

Субвенція на укриття – 6,2 млрд грн;

Субвенція на автобуси – 1,6 млрд грн;

Субвенція на протипожежний захист – 500 тис. грн;

Субвенція НУШ – 2,15 млрд грн;

Харчування учнів початкових класів – 2,8 млрд грн;

Субвенція на харчоблоки – 960 млн грн.

Субвенції на освітні напрямки

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Нагадаємо, у державному бюджеті 2025 року запланували виділити 194,3 млрд грн на освіту. Пріоритетними напрямами буде безпека учнів та реформа шкільної освіти. Місцеві громади отримають понад 14 млрд грн субвенції для продовження реалізації ключових змін в освіті.