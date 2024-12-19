Оксен ЛІсовий озвучив ключові зміни в освіті під час Конгресу місцевих та регіональних влад

У 2025 році місцеві громади отримають понад 14 млрд грн субвенції для продовження реалізації ключових змін в освіті. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, зазначивши, що ця сума на понад 20% перевищує цьогорічну.

Пріоритетами цього року були:

створення безпечного та комфортного освітнього середовища: укриття, автобуси, протипожежний захист, металодетектори, харчування;

продовження реформ в освіті: «Нова українська школа» та профтехосвіта.

«Вже маємо багато прикладів ефективної співпраці з громадами у 2024 році – і у будівництві укриттів, і у створенні майстерень в закладах профтехосвіти, і у забезпеченні школярів харчуванням, автобусами, планшетами і не тільки. Розраховую, що матимемо ще більше прикладів такого співробітництва у 2025 році», – зазначив міністр.

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Нагадаємо, у державному бюджеті 2025 року на освіту заклали 194,3 млрд грн.