У застосунку доступні 240 розвивальних уроків

Компанія Headway відкрила безплатний доступ на преміум-підписку додатку освітньої програми з інтерактивними уроками Nibble. Про це повідомляє Shotam.info.

Nibble – це освітня програма з короткими інтерактивними уроками на різноманітні теми для всебічного розвитку, що дозволяє у легкій та доступній формі розширювати знання у різних галузях:

математиці;

мистецтві;

історії;

статистиці;

особистих фінансах;

філософії;

біології;

літературі.

Додаток запустили три роки тому в межах EdTech компанії Headway. Зараз у Nibble доступно дев’ять тем з понад 240 уроками для розвитку в різних напрямках. Користувачі можуть завантажити застосунок в App Store або спробувати вебверсію.

Серед найпопулярніших уроків Nibble: «Упередження вцілілого» (Survivorship bias);«Випробуй себе в челенджі на знання стилів мистецтва» (Test yourself with an art style challenge) та «Ми все ще думаємо, як грецькі філософи» (We still think like Greek philosophers). Ці уроки вже пройшли понад 60 тисяч користувачів.

Торік Nibble визнали «Застосунком дня» у 50 країнах, зокрема в США та Великій Британії. Також Nibble входить до 15 найкращих додатків для освіти за версією Free Education Apps в App Store США, Австралії та Канади.