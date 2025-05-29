Юліан Буцманюк, Михайлина Ляйтер-Сосенко та Модест Сосенко

Модест Сосенко та Юліан Буцманюк – два видатні художники, які на початку XX ст. розписували церкви Галичини у новаторській манері української сецесії. Обидва були протеже митрополита Андрея Шептицького. Та між ними стала жінка, яка розсварила їх, після чого дружба і тісна професійна співпраця назавжди обірвалася. Розв’язувати проблему «любовного трикутника» теж довелося митрополитові. Ця історія виникла у Славському, де обидва художники працювали над розписом церкви, який кілька років тому знищили парафіяни. Про історію кохання художника Модеста Сосенка розповіло радіо «Ми з України» у новому подкасті «Про любов».

Модест Сосенко народився 1875 року у селі Пороги на Прикарпатті. Його батько був греко-католицьким священником. Вже у три роки Модест осиротів, і його виховувала родина дядька, теж священика. Після закінчення гімназії при монастирі отців василіян у Бучачі навчався у Краківській школі мистецтв. А потім завдяки фінансовій підтримці митрополита Андрея Шептицького продовжив навчання у Мюнхенській академії у відділі технічного малярства та в Національній школі мистецтв у Парижі.

Модест Сосенко за роботою у 1913 році (фото Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія)

Шептицький помітив талант Сосенка у 1900 році, коли той малював іконостас Катедрального собору, і вирішив його підтримати. Після навчання Модест подорожував Україною, Італією, Єгиптом та Палестиною, а тоді влаштувався на роботу реставратором у Національний музей у Львові.

Зі своєю майбутньою дружиною Модест Сосенко зустрівся у віці за тридцять. Михайлина-Христина Ляйтер була на 12 років молодша. Вони побралися у 1907 році в Кракові, коли Модест Сосенко вже був знаним художником, з доброю європейською освітою та підтримкою митрополита Андрея Шептицького.

Михайлина і Модест Сосенко (фото з сайту «Збруч»)

У 1909 році подружжя приїхало у Славсько, де Сосенко з молодим художником Юліаном Буцманюком розписував храм. Вони вже працювали разом, коли розмальовували церкву у Конюхах на Тернопільщині. Художники були не просто колегами, а друзями та однодумцями. Буцманюк захоплювався Сосенком і вважав його наставником та вчителем.

У Славську Сосенки і Буцманюк мешкали поруч, щодня спілкувалися, навіть поза роботою. Але Юліан Буцманюк з перших днів відчував, що у подружжя щось не гаразд, вони часто сварилися, про це він писав у листі до митрополита Андрея Шептицького: «Я відразу завважив, що межи п. Сосенками панує стале напруження – стале взаємне невдоволення. П. Сосенко пояснював мені се тим, що п. Сосенкова є гістеричка, тай закидав своїй жінці дуже терпкі і гидкі втрость річи, тай жалував нераз передо мною, представляючи себе, яко офіру судьби…».

Юліан Буцманюк в однострої січового стрільця

Юліан Буцманюк підтримував свого наставника і казав, що ненавидів Михайлину: «я впросто ненавидів сеї женщини, котра сьому нещасливому чоловікові нищила життя і, як сам пан Сосенко твердив, була моральною причиною єго злиднів». Проте він намалював її портрет. І коли Модест Сосенко дізнався про це, втратив контроль над собою і запідозрив роман між ними: «Сосенко зробив дуже бридку авантуру п. Сосенковій за се, що сміла мені позувати та й зі мною обійшовся нечемно».

Усі ці скандали, підозри і з’ясування стосунків вийшли далеко за межі сім’ї та селища і набрали розголосу навіть у світських і церковних колах. Це сильно попсувало репутацію Буцманюка, після чого отці-василіани не хотіли продовжувати співпраці з ним. Залишившись без роботи, Буцманюк повернувся у Краків, де раніше навчався. Звідти і писав листи митрополитові, що могло бути також спробою відбілити власну репутацію.

Михайлина Сосенко (фото з сайту «Збруч»)

Сам Андрей Шептицький добре знав, що відбувалося у родині Сосенків. Щоби зняти напругу, він оплатив подорож Юліана Буцманюка до Мюнхена. Там художник хотів продовжити навчання, але у майстерні Франца Штука не було вільних місць. Тому Буцманюк вирушив в Італію – знайомитися з найвизначнішими колекціями Рима, Мілана, Флоренції. Лише у 1912 році він повернувся до Кракова, де успішно завершив навчання в академії.

У листі митрополиту Юліан Буцманюк вже у 1913 році писав, що опинився на волі:«От-то півторарічній карі-неволі, по довгих муках душі і серця, я опинився на волі, живу знова своїм світом, чую, що вишарпані крила врастає знова пір’я, і що знов я здіймусь до лету. А здавалось мені вже, був час, що уже мене вже нема рятунку. Я стояв на краю могили своїх мрій, щоб похоронити і цю мрію послідну. А так тяжко, так тяжко було з нею розтаватись. Ще хоть часок, хоть днину-годину прожити з нею! Ей віддав я свої молоді літа, для неї подоптав і багато у свойому житті, для неї став і нуждарем, бо любив її дуже. А однак розстатись було треба, бо помимо всіх моїх зусиль, сил не ставало».

У Першу світову війну Юліан Буцманюк зголосився до січових стрільців і став воєнним фоторепортером та художником. Модеста Сосенка мобілізували в австро-угорську армію через рік – у 1915. Перед тим, як іти у військо, він написав своїй дружині: «Я буду разом з смутком жити аж поки з жалю не помру».

Подружжя Сосенків (фото Радіо Свобода)

Втім, через рік Михайлина подала на розлучення. Під час служби Модест Сосенко постійно малював і створив понад 20 пейзажів без жодного натяку на війну. Це відволікало його від жахів, які бачив навколо, і власних душевних травм.

З війни Модест Сосенко повернувся виснаженим, самотнім і хворим. У 1918-му він лікувався у Львові і Кракові, у шпиталі Червоного Хреста у Новому Тарґу в Польщі, а тоді опинився у таборі для полонених та інтернованих українських вояків і цивільних у Вадовицях. Там його здоров’я ще більше ослабло. До Львова він повернувся у 1919 році з відкритою формою туберкульозу.

Останні роки Сосенко провів у митрополичих палатах при соборі святого Юра у Львові. Перед смертю художник заповів усі свої роботи Національному музею, а проєкт іконостаса – митрополитові. Модест Сосенко помер у лютому 1920 року у віці 44 роки. Його поховали на Янівському цвинтарі.

Картина Юліана Буцманюка «Смерть художника», присвячена Сосенкові, 1920 рік (фото з сайту «Збруч»)

Михайлина виїхала зі Львова. А Юліан Буцманюк вивчився ще у Празькій академії мистецтв, а після Другої світової емігрував у Канаду, де одружився з Іриною Чайківською. 1922 року у нього народився син.

Побачити доробок талановитого Модеста Сосенка ще можна у деяких церквах та культурних установах. А от розписів церкви Успіння Богородиці у Славську, де й почалася любовна драма, вже не існує: у 2019 року їх знищила парафіяльна громада.

Послухати подкаст можна за посиланням. Знайти його можна на усіх платформах.