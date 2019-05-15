У церкві УГКЦ в Славському знищили усі автентичні розписи початку XX ст.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському

У церкві Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському під час ремонту знищили усі автентичні розписи Модеста Сосенка. Настоятель церкви о. Андрій Петришин не зупинив ремонтні роботи попри численні звернення науковців та фахівців з охорони історичної спадщини. Церква є пам'яткою архітектури місцевого значення і проведення будівельних робіт у ній може відбуватися лише під наглядом відповідних органів.

Про те, що розписи таки знищили, 15 травня ZAXID.NET повідомив викладач коледжу ім. Труша, художник-реставратор вищої категорії Андрій Почеква, посилаючись на інформацію головного архітектора Сколівського району Олега Кончевича.

«Олег Кончевич мені зателефонував. Він був сьогодні там і пізніше надасть фото. За його словами, залишилась лише частина розписів на куполі церкви, проте усі автентичні розписи Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка уже збили і виносять з церкви разом з іншим будівельним сміттям. Також він сказав, що при цьому працювали близько 100 людей – парафіяни та малярі, які робитимуть ремонт», – сказав Андрій Почеква ZAXID.NET.

Розписи у цій церкві у 1909 році виконав відомий художник Модест Сосенко у стилі української сецесії (фото Тетяни Казанцевої та Андрія Почекви)

Пароха церкви о. Андрія Петришина під час виконання цих робіт у церкві не було. Сам він повідомив ZAXID.NET, що зараз перебуває у справах на Закарпатті, але підтримує проведення робіт.

«Я вже вам казав – з цінного там лише іконостас, який ми закриваємо, поки не буде грошей на реставрацію. Все інше не має цінності і ми хочемо зробити інші розписи – нові і гарні», – сказав о. Андрій Петришин.

Керівник обласної організації Товариства охорони культурної спадщини Андрій Салюк сказав, що звернеться в усі відповідні органи, аби винних було притягнуто до відповідальності.

«Я був там два дні тому і чітко попередив пароха церкви, що роботи треба зупинити. Оскільки цього не зроблено і розписи знищені я звернусь в усі відповідні органи. Думаю, той хто це організував, мав би сидіти в тюрмі, бо він був попереджений і робив злочин свідомо», – сказав Андрій Салюк.

Нагадаємо, йдеться про самовільний ремонт у церкві Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Церква збудована у 1901 році за проектом архітектора Василя Нагірного за підтримки митрополита Андрея Шептицького. У 1909 році її інтер'єр почав розписувати відомий художник Модест Сосенко. За деякими даними, частину розписів робив інший відомий художник першої половини XX ст. Юліан Буцманюк. Також під час ремонту із підлоги та частини стін церкви збили автентичну плитку, виготовлену на фабриці Івана Левинського.