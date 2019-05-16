ЛОДА судитиметься із громадою Славського за церкву, де знищили давні розписи

Церква Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському

Через знищення цінних розписів початку ХХ ст. у церкві Славського Львівська облдержадміністрація подала позов до суду. ЛОДА вимагає вилучити пам’ятку архітектури місцевого значення, де під час ремонту знищили розписи відомих художників, із власності громади. Про це у четвер, 16 травня, повідомила прес-служба ЛОДА.

Нагадаємо, що йдеться про самовільний ремонт за ініціативи настоятеля о.Андрія Петришина у церкві Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Під час робіт парафіяни та малярі без відповідних дозволів знищили усі автентичні розписи відомих художників початку ХХ ст. Модеста Сосенка та Юліана Бацманюка, а також збили зі стін плитку, виготовлену на фабриці визначного архітектора Івана Левинського.

У Львівській ОДА відреагували на ситуацію та створили комісію, яка виїхала на місце та обстежила збитки. На момент візиту комісії, у вівторок, 14 травня, у храмі вже знищили усі цінні розписи початку ХХ ст.

Члени комісії намагались вручити о. Андрієві Петришину припис щодо припинення робіт у церкві. Однак він відмовився, і припис передали голові Сколівської ОТГ Володимиру Безі.

«Також ми скерували звернення до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівщини з вимогою вжити відповідних заходів через пошкодження пам’ятки», — зазначила т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Оксана Ткачук.

Крім цього в ЛОДА повідомили, що звернулись до суду з позовом про вилучення церкви із власності громади Славського.

«Ми не можемо допустити, аби автентичні розписи Модеста Сосенка та Юліана Бацманюка, керамічна плитка фабрики Івана Левинського були знищені безслідно», — наголосила Ткачук.

На сайті Славської ОТГ пишуть про те, що перед початком робіт настоятель церкви запевняв громаду, що розписи, які планують зруйнувати, не є цінними.

«Перед початком ремонтних робіт ми отця запросили на сесію, і він чітко пояснив ситуацію, що на куполі церкви були розписи Сосенка, але під час Другої світової війни купол церкви був зруйнований. Потім розписи вже малювали інші люди. Він також сказав, що ікони на іконостасі малював Сосенко. Хто малював на стінах, має встановити експертиза. Я не є фахівцем, щоб проводити експертизу. Повірили отцю на слово. Але, якщо ці роботи належать Модесту Сосенку, то однозначно треба їх зберегти, щоб ми мали у громаді церкву-пам’ятку архітектури», – зазначав голова Славської ОТГ Володимир Бега.

Довідка: Церква Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському збудована у 1901 році за проектом архітектора Василя Нагірного та за підтримки митрополита Андрея Шептицького. У 1909 році її інтер'єр почав розписувати відомий художник Модест Сосенко. За деякими даними, частину розписів робив інший відомий художник першої половини XX ст. Юліан Бацманюк. На стінах церкви була викладена автентична плитка фабрики відомого українського аріхітектора Івана Левинського.