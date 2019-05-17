УГКЦ назвала знищення цінних розписів у церкві в Славському «поспішним рішенням громади»

У Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ знищення розписів Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка початку XX ст. у церкві в Славському назвали «поспішним рішенням громади». Також там обіцяють дати належну оцінку діям настоятеля церкви о. Андрія Петришина, який наполягав на негайному проведенні ремонту. А до прокуратури Львівської області уже надійшла заява про цей факт і там вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Свою позицію Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ опублікувала 16 травня на офіційному сайті. Зокрема у заяві йдеться, що єпархія відрядила до Славського голову комісії у справах церковного мистецтва та архітектури, який вивчав стан храму та вислухав аргументи сторін – представників місцевої громади та мистецтвознавців.

«Управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії різними способами намагалося переконати громаду відкласти заплановані роботи до висновків компетентної спільної комісії, створеної у ЛОДА [...] Змушені констатувати, що до позиції Єпархіального управління не прислухалися, оскільки громада прийняла рішення зняти нашарування тиньку по всьому периметру церкви, – йдеться у повідомленні Самбірсько-Дрогобицькій єпархії. – Це поспішне рішення громади Славська, як пояснили її представники, не в останню чергу було спровоковане принизливими висловлюваннями та образами, які в цьому конфліктному контексті лунали на адресу мешканців селища, і деякими відверто помилковими і некомпетентними заявами різних активістів».

На фото розписи Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка у церкві у Славського та результат їх знищення

УГКЦ не уточнила, про які саме та чиї висловлювання йдеться. Також це на прохання ZAXID.NET відмовився пояснити настоятель церкви о. Андрій Петришин.

В УГКЦ також обіцяють дати належну оцінку діям настоятеля церкви Успіння Пресвятої Богородиці о. Андрія Петришина, який наполягав на невідкладному проведенні ремонту із знищенням розписів.

«Єпархіальне управління уважно вивчить дії місцевого греко-католицького священика та дасть їм оцінку у світлі діючого церковного законодавства. Також вважаємо несправедливим на підставі події в Славську звинувачувати у недобросовісному ставленні до сакральних пам’яток цілу УГКЦ та ображати усіх її священнослужителів», – додали також там.

Окрім того, УГКЦ закликає усі інші свої громади дотримуватись «Інструкції про порядок планування будівництва, розпису, облаштування і збереження храмів та інших сакральних споруд богослужбового призначення», яка діє в Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ від 26 березня 2012 р.

Нагадаємо, 15 травня у церкві Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському під час ремонту знищили усі автентичні розписи Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка, датовані початком XX ст. та виконані у стилі української сецесії. Місцева громада та парох церкви о. Андрій Петришин не зупинили проведення ремонтних робіт попри численні заклики мистецтвознавців та фахівців з охорони історичної спадщини. Також напередодні знищення розписів представникам церковної громади вручили припис ЛОДА про необхідність припинення робіт у пам'ятці архітектури, однак його проігнорували. Також з підлоги та стін церкви демонтували автентичну плитку, випущену на початку ХХ ст. на фабриці Івана Левинського.

Львівська облдержадміністрація подала позов до суду та вимагає вилучити пам’ятку цю церкву із власності місцевої громади.

Керівник обласної організації Товариства охорони культурної спадщини Андрій Салюк звернувся із заявою про самовільне проведення ремонту у пам’ятці архітектури до прокуратури. Речниця прокуратури Львівської області Юлія Шевченко, підтвердила ZAXID.NET, що до них надійшла відповідна заява. За її словами, зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.