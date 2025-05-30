31 школа працює вже 60 років на вул. Княгині Ольги

Львівська загальноосвітня школа №31 відзначила 60 років. З нагоди ювілею місто виділить на розвиток навчального закладу 1 млн грн. На святкуванні міський голова Львова Андрій Садовий вручив вчителям подяки та відзнаку «Золотий герб міста Львова». Про це повідомила Львівська міська рада.

«Велика честь від громади Львова привітати школу і весь колектив з 60-літтям. Вже який рік ми більше мільярда гривень скеровуємо на підтримку наших військових, закуповуємо їм необхідне обладнання, але з нагоди вашого свята ми скеруємо на розвиток вашої школи мільйон гривень, бо освіта завжди була пріоритетним напрямком для Львова», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Заступниця директора з навчально-виховної роботи Олександра Жеребух отримала відзнаку «Золотий Герб міста Львова». Андрій Садовий вручив чотири подяки вчителям від громади міста:

Наталії Олинець , вчительці початкових класів;

, вчительці початкових класів; Юрію Осиповичу , вчителю історії, громадянської освіти та соціального шкільного підприємництва;

, вчителю історії, громадянської освіти та соціального шкільного підприємництва; Людмилі Шишковій , вчительці зарубіжної літератури;

, вчительці зарубіжної літератури; Ганні Борі, вчительці музичного мистецтва.

Усі відзначені п’ятеро педагогів додатково отримають по 15 тис. грн премії.

Школу №31 заснували у 1964 році на вул. Княгині Ольги, 104. Тоді вона була першою шкільною новобудовою південного мікрорайону. За декілька років вона отримала статус середньої загальноосвітньої, якою є до сьогодні.