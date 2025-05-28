Школярі підуть на відпочинок у червні, але в різні дні

Львівська міська рада оприлюднила графіки літніх канікул по школах міста та громади. У більшості шкіл вони розпочнуться в першій половині червня та триватимуть до 31 серпня. Але окремі заклади освіти запланували завершення навчального року на середину червня.

Як повідомили в управлінні розвитку освіти Львівської міської ради, щороку кожна школа самостійно приймає рішення щодо завершення освітнього процесу, а також затверджує структуру навчального року.

Після завершення навчання дітей запрошують на двотижневі Школи дозвілля, де за програмою заплановані майстерки, екскурсії, квести, вистави та виставки, концерти та руханки, експерименти й хакатони, подорожі за місто.