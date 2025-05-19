Уже незабаром львівські школи закінчать навчальний рік 2024/2025, а учні підуть на літні канікули, які триватимуть близько трьох місяців. У Львівській міськраді повідомили ZAXID.NET, коли школярі підуть на літні канікули.

У Львові кожна школа самостійно вирішує, коли йти на літні канікули, але більшість шкіл вирішили завершити навчальний рік 30 травня, інші школярі підуть на літні канікули на початку червня 2025 року. Літні канікули триватимуть до 1 вересня.

Школи самостійно вирішують, як завершувати навчальний рік та чи проводити урочистості для випускників.

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Раніше графіки літніх канікул затвердили у Рівному та Чернівцях.

Нагадаємо, що в Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників шкіл – натомість вони отримуватимуть свідоцтва про базову чи повну загальну середню освіту із відзнакою. Міністерство освіти і науки пояснило, хто у 2025 році отримає документ з відзнакою.