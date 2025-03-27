У Рівненській громаді навчальний рік завершується 30 травня 2025 року, саме у цей день заплановано провести міське свято «Останнього дзвоника», після чого діти підуть на літні канікули. Про це повідомила Рівненська міськрада.

Як повідомили у міськраді, у 2024-2025 навчальному році зі шкіл випускаються 5193 учні (на 722 більше порівняно з минулим навчальним роком), з них:

випускники 9-х класів – 3372 (на 415 більше порівняно з минулим роком);

випускники 11-х класів – 1821 (на 307 більше порівняно з минулим роком).

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Управління освіти рекомендувало керівникам шкіл провести вручення документів про здобуття освіти випускникам 9-х класів –16 червня, випускникам 11-х класів – 21 червня 2025 року. Міське свято «Випускник – 2025» заплановано провести 21 червня 2025 року.

Цьогоріч, як і в попередні роки, учні 4, 9 та 11 класів звільнені від проходження державної підсумкової атестації, але випускники 11 класів проходитимуть національний мультипредметний тест (НМТ).