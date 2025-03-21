Міністерство освіти України продовжує впроваджувати реформу шкільного харчування і повідомляє, що програма безкоштовного харчування поступово охопить учнів середньої та старшої школи. Таким чином харчування усіх школярів буде безкоштовним.

Як повідомляє МОН, із жовтня 2024 року уряд виділяє субвенцію на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів початкових класів (із 1 по 4 клас). Проте поступово безкоштовним харчуванням планують забезпечити усіх школярів, незалежно від віку.

Для реалізації програми планують модернізувати інфраструктуру їдалень та харчоблоків у освітніх закладах, підвищувати кваліфікацію вчителів та посилювати контроль за якістю їжі.

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Терміни, коли учнів середньої та старшої школи забезпечать безкоштовним харчуванням: