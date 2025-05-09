Замість золотих медалей: МОН пояснило, хто з випускників отримає свідоцтво з відзнакою
В Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників шкіл – натомість вони отримуватимуть свідоцтва про базову чи повну загальну середню освіту із відзнакою. Міністерство освіти і науки (МОН) пояснило, хто у 2025 році отримає документ з відзнакою.
За яких умов випускник отримає свідоцтво з відзнакою після 9 класу:
- якщо річні оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас;
- високі бали з ДПА (якщо проводиться).
Важливо, що оцінки за 5-8 класи не враховуються.
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За яких умов випускник отримає свідоцтво з відзнакою після 11 чи 12 класу:
- річні оцінки 10-12 балів з усіх предметів профільної освіти;
- враховують оцінки за 11 чи 12 клас;
- із 10 класу враховують лише ті предмети, вивчення яких там завершилось;
- високі бали з ДПА (якщо проводиться).
МОН зазначає, що школи можуть самостійно нагороджувати випускників грамотами, похвальними листами та навіть власними медалями.