У 2025 році випускники шкіл не отримають золоті та срібні медалі

В Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників шкіл – натомість вони отримуватимуть свідоцтва про базову чи повну загальну середню освіту із відзнакою. Міністерство освіти і науки (МОН) пояснило, хто у 2025 році отримає документ з відзнакою.

За яких умов випускник отримає свідоцтво з відзнакою після 9 класу:

якщо річні оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас;

високі бали з ДПА (якщо проводиться).

Важливо, що оцінки за 5-8 класи не враховуються.

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За яких умов випускник отримає свідоцтво з відзнакою після 11 чи 12 класу:

річні оцінки 10-12 балів з усіх предметів профільної освіти;

враховують оцінки за 11 чи 12 клас;

із 10 класу враховують лише ті предмети, вивчення яких там завершилось;

високі бали з ДПА (якщо проводиться).

МОН зазначає, що школи можуть самостійно нагороджувати випускників грамотами, похвальними листами та навіть власними медалями.