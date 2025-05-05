Свято «Останнього дзвоника» проведуть 30 травня

Управління освіти Чернівецької міської ради оприлюднило графік останніх дзвоників та літніх канікул в громаді. Більшість навчальних закладів свято «Останнього дзвоника» проведе 30 травня. З 1 червня також розпочнуться літні канікули.

В управлінні освіти також наголосили, що рішення про дату завершення навчання в школах громади ухвалює педагогічна рада кожного закладу, пише С4. «Рішення про дату завершення навчання, проведення останнього дзвоника, канікули та можливі освітні активності ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти з урахуванням локального контексту та в інтересах дітей», – повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради.

В більшості комунальних та приватних закладах загальної середньої освіти навчальний рік завершиться 30 травня. Відповідно в цю ж дату відбудеться свято «Останнього дзвоника». Водночас в управлінні додали, що в Коровійському ліцеї і у ліцеї №13 навчання завершиться 6 червня, а в приватному закладі «Астор» – 26 червня.

Літні канікули в школах Чернівецької громади попередньо триватимуть до 31 серпня.