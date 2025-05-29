У кожному окремому випадку треба оцінити безпекову ситуацію

Урочисті лінійки до свята «останнього дзвоника» у школах можуть відбуватися у традиційному форматі на відкритому повітрі, якщо дозволяє безпекова ситуація. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише НУШ.

«Рекомендації щодо проведення масових заходів стосуються всіх: безпека є ключовим пріоритетом. Якщо школа розташована в регіоні, достатньо віддаленому від лінії зіткнення і від держави-терориста, ми можемо встигнути зреагувати і спуститися в укриття у випадку тривоги, тоді ми можемо проводити захід на відкритих площах традиційно, так, як він проводиться завжди», – наголосив міністр.

За словами посадовця, рішення про формат святкування школи ухвалюють самостійно або на рівні міста, громади чи регіону. Якщо заклад освіти має укриття і туди можна швидко спуститися під час повітряної тривоги, захід можна проводити на відкритому майданчику.