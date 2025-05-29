Премії також нададуть медичним сестрам в школах та садках

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення встановити щомісячну доплату для вихователів дитсадків до закінчення війни. Гроші у розмірі 1300 грн працівники дошкільних закладів отримуватимуть з міського бюджету. Також додатково преміюватимуть помічників вихователів та медичних сестер.

Про рішення виконавчого комітету повідомила керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Згідно з проєктом рішення, вихователям з міського бюджету планують щомісячно доплачувати за роботу у несприятливих умовах.

«На початку травня управління освіти видало наказ про встановлення додаткової премії помічникам вихователів у цих закладах. На ці потреби у 2025 році з міського бюджету буде спрямовано 16,2 млн грн», – зазначила Ірина Ткачук.

Також надбавки до зарплати отримуватимуть і медичні сестри в школах та садках Чернівецької громади. Очільниця управління освіти повідомила, що вже підписала відповідні накази. Премії в розмірі 150% від зарплати медичні працівники отримуватимуть з 1 червня і до кінця 2025 року. Гроші також виділятимуть з міського бюджету Чернівців.