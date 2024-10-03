Господарський суд Буковини постановив підприємству «Наладка Комерц» повернути Чернівецькій міськраді 200 тис. грн націнки за рибу для дитсадків. Фірма в 2021 році виграла тендер на постачання замороженої риби в міські дитсадки, вартістю майже 2,9 млн грн. Однак згодом фірма і міськрада уклали додаткову угоду, в якій зазначили, що вартість продуктів зросла, а тому за ту суму вони поставлять менше риби.

Господарський суд Буковини 30 вересня видав наказ про примусове стягнення з ТОВ «Наладка Комерц» 200 тис. грн в бюджет Чернівецької міськради.

Під час досудового розслідування встановили, що управління освіти Чернівецької міськради 2 грудня 2021 року оприлюднило на Prozorro оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю замороженої риби. Вартість тендеру склала 2,9 млн грн. Тендер виграло підприємство «Наладка Комерц» із комерційною пропозицією 2,851 млн грн. Управління освіти Чернівецької міськради підписало угоду з фірмою. Згідно з інформацією тендеру ТОВ «Наладка Комерц» зобов’язалося поставити в садки міста 33,7 тонни замороженої риби.

Однак починаючи з квітня 2022 року управління освіти і фірма уклали три додаткові угоди. Згідно з цими угодами ціна на рибу поступово зросла на 20%, а кількість товару для поставки в садки зменшили.

В рішенні Господарського суду відповідач вказав, що «підставами для підвищення ціни стали цінові довідки Чернівецької торгово-промислової палати». Згідно з повідомленням окружної прокуратури Буковини, прокурори у суді довели, що ставши переможцем тендеру товариство без підстав підвищило ціну на товар. «Внаслідок цих порушень бюджету було завдано збитків на понад 200 тис. грн. Постачальник продуктів харчування для дошкільних начальних закладів повернув Чернівецькій міській раді гроші», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 3 жовтня.

За даними YouControl, ТОВ «Наладка Комерц» – місцеве підприємство, зареєстроване на вул. Заводській в Чернівцях. Власниками фірми є Давид та Родіка Ройхман. Товариство працює понад 32 роки і його основним видом діяльності є переробки та консервування риби та морепродуктів. Розмір статутного капіталу становить 31, 8 тис. грн.