«Житомирська торгова компанія» мала поставити військовим 20 БПЛА до 20 вересня

У Коломиї планують оголосити нову закупівлю дронів для ЗСУ через те, що попередній переможець торгів не доставив їх вчасно. У разі не отримання замовлених 20 «мавіків» до кінця року, міськрада піде в суд проти «Житомирської торгової компанії».

Про те, що постачальник не доставив дрони для військових вчасно, 24 вересня повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. За його словами, наприкінці липня міськрада оголосила закупівлю 20 БПЛА для 77-го батальйону територіальної оборони.

У торгах взяли участь п’ять учасників, а переможцем визнали ТОВ «Житомирську торгову компанію», яка запропонувала найнижчу ціну – 1 млн 679 тис. гривень. 8 серпня з підприємством уклали договір, за яким замовлення мали виконати до 20 вересня.

«По цей день “мавіків” немає, умови договору порушені. Це жахлива ситуація, бо дрони військовим потрібні вже і зараз. В усному форматі з постачальником навіть була домовленість, що частина квадрокоптерів приїде швидше. Але ось який ми маємо результат», – написав Богдан Станіславський у Facebook.

Наразі Коломийська міська рада готується оголосити нову закупівлю 20 дронів та поки не розриває договір з «Житомирською торговою компанією». Оплачуватимуть замовлення з урахуванням штрафних санкцій, які збільшуються за кожен день затримки. У разі не отримання «мавіків» до кінця року, міськрада піде проти підприємства в суд.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Житомирська торгова компанія», заснована у червні 2020 року, займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Власниками компанії є житомирські бізнесмени Мікаел Мхітарян та Михайло Терещук. У 2023 році підприємство стало переможцем державних закупівель на 28,3 млн грн. У 2024 році загальна сума виграних компанією тендерів на постачання БПЛА, зарядних станцій, автомобільних шин та інших товарів склала 232 млн грн.