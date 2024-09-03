Вартість ремонту становила понад 28 млн грн

В Тернополі за гроші Європейського інвестиційного банку повністю реконструювали дитячий садок, який розташований в одному із найбільших мікрорайонів міста «Кутківцях». Цей заклад єдиний на околиці і його відвідує більше ніж сто дошкільнят. Однак наступні роки кількість діток значно зросте. Вартість ремонту становила понад 28 млн грн. Європейський інвестиційний банк на цей об’єкт виділив кредит для громади на 22 роки під 2,5% річних. Однак також надали пільговий період – 5 років.

Дошкільний заклад № 32 розташований за адресою вул. Петра Батьківського, 46 у мікрорайоні «Кутківці». Це великий садочок, який вже давно потребував комплексного ремонту і тепломодернізації. Дах будівлі протікав, а взимку на опалення приміщення з міського бюджету витрачали чималі суми. Окрім того, в цьому ж приміщенні розташоване відділення початкової школи, яке приймає учнів 4 класів – з 1 по 4 класи.

Ремонт в дитячому садочку розпочався у квітні 2023 року і мали завершитися до кінця року. Однак через воєнний стан, перебої з електропостачанням вони продовжилися на ще на 9 місяців, повідомили в Тернопільській міській раді в вівторок, 3 вересня.

Гроші на реконструкцію і комплексну тепломодернізацію виділили в рамках проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль» від Європейського інвестиційного банку. Загалом сума ремонту сягнула 28 млн грн. За це фінансування вдалося утеплити фасади, влаштувати підігрів підлоги в ігрових кімнатах, замінити системи теплопостачання, системи вентиляції, освітлення. Також в садочку поставили нові двері, вікна, утеплили дах та облаштували теплоізоляцію підвального приміщення.

Окрім дитячого садочку №32, впродовж 2025-2026 років в Тернополі в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури в Україні планується провести аналогічну термомодернізацію ще 19 закладів освіти. Це як школи, так і дошкільні навчальні заклади. Також заплановано запровадити систему автоматизованого енергомоніторингу у всіх громадських будівлях освіти, культури та спорту.