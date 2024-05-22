Дитячий садок у Чорнолізцях, який не працює два з половиною роки

У селі Чорнолізці Івано-Франківського району 18 грудня 2021 року відкрили дошкільний навчальний заклад, але станом на травень 2024 року дитсадок досі не запрацював. Вартість будівництва становила 40 млн грн, які виділили з держбюджету. Проект реалізували у межах «Великого будівництва». Сайт «Галка» повідомив, що дитячий садок не вводять в експлуатацію.

Староста Чорнолізців Антон Збіглей у коментарі «Галці» підтвердив, що садочок не працює, а село має потребу в приміщеннях для навчання дошкільнят. Наразі діти ходять до місцевої школи як група п'ятирічок. У Чорнолізькому ліцеї розповіли, що селу необхідний заклад для дошкільнят. Адміністрація сподівається, що «Орлятко» запрацює наступного навчального року.

В обласній військовій адміністрації повідомили журналістам, що проектно-кошторисну документацію на дитсадок передали 21 червня 2023 року на баланс відділу освіти Тисменицької міської ради, оскільки управління капітального будівництва в Івано-Франківській області, яке було замовником робіт, ліквідували. Натомість у Тисменицькій міській раді зазначили, що не мають жодної інформації про дитсадок.

Народний депутат Ігор Фріс 15 травня повідомив, що садочок не працює через те, що авторський нагляд та водопостачання не відповідає проекту, а ввести в експлуатацію не має кому, оскільки підрядник помер, а управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ліквідували.

Додамо, що на відкритті дитячого садка у грудні 2021 року голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук розповідала, що через відсутність приміщень діти не могли отримувати якісну дошкільну освіту. Вона зазначала, що новий дитсадок «Орлятко» є одним з найкращих в Україні. У ньому мали навчатися приблизно 80 дітей.

Зазначимо, що дитячий садок у Чорнолізцях будувало приватне підприємство «Спецбудмонтаж 111», яке працює з 2010 року й займається будівництвом доріг і автострад. Компанія зареєстрована у Києві, але її власником є Микола Мельник з Чорнолізців. Керівником компанії є Іван Козак.

У судовому реєстрі можна знайти справу, яка стосується ухилення від сплати 3,7 млн грн податків під час будівництва дитячого садка. В ухвалі Івано-Франківського міського суду йдеться, що «Спецбудмонтаж 111» штучно завищували витрати. Наразі триває досудове розслідування. Жоден працівник не отримав підозру в ухиленні від сплати податків.