Тарас Франко у 1920-х роках

Державний архів Львівської області оцифрував та виклав у відкритий доступ особову справу Тараса Франка періоду німецької окупації Галичини 1941-1942 років. Син Івана Франка вчителював, викладав мови та гімнастику у школах. Документ він заповнював власноруч німецькою мовою.

Особова справа Тараса Франка за вересень 1941 і червень 1942 року містить біографічну інформацію про педагога, який на той час вчителював у Станіславові (Івано-Франківську). Там зазначені дата, місце народження, інформація про сім’ю та освіту.

Цікаво, що Тарас Франко своєю конфесійною приналежністю вказав «греко-католик», хоча його батьки брали шлюб у православній церкві.

Після закінчення Львівського університету та ще року навчання у Віденському Тарас Франко мав право викладати латинську, грецьку, українську мови та гімнастику у школах.

Тарас Франко під час навчання у Львівському університеті, 1907 рік (фото Віртуального музею Івана Франка у Києві)

Відомо, що Тарас Франко, як і його молодший брат Петро, служив у Легіоні Українських січових стрільців у складі австро-угорського війська та в Українській галицькій армії. В анкеті він зазначає військове звання «старший лейтенант». В УГА він був сотником. За службу відзначений бронзовою медаллю.

Тарас Франко згадав, що він був членом львівського гімнастичного товариства «Сокіл-Батько» та належав до спортивного клубу і був інструктором Українського спортового кружка і спортивного товариства «Україна» у Львові та футбольного клубу Resovia в Ряшеві (у роки німецької окупації місто називалося Reichshof, тому в анкеті зазначений саме цей топонім).

Учителі товариства «Сокіл-Батько» у Львові, 1913 рік. Тарас і Петро Франки третій і п'ятий ліворуч (фото з Вікіпедії)

На 1942 рік його робочий стаж налічував викладацьку діяльність у:

Станіславові (1912 і з 1939),

Львові (1912-1913, 1922-1928),

Харкові (1920-1922),

Ряшеві (1928-1939).

Цікаво, що в одній з анкет Тарас Франко зазначає, що був депутатом міської ради за радянської влади, в іншій – вже ні. Також місце праці у Харкові вказане лише в одному з документів.

Особливу цікавість становить листок з автобіографією Тараса Франка, написаною власноруч німецькою мовою.

Автобіографія Тараса Франка (зберігається в ДАЛО)

«Я народився 9 березня 1889 року у Львові. Мій батько Іван був відомим українським письменником, а мати – народжена у Харкові. Я маю ще двох братів і одну сестру.

Школу закінчив у Львові у 1912 році, два семестри (1909-1910) навчався у Віденському університеті. Мій фах – гімнастика, спорт та мови: латинська, грецька, німецька, російська, польська, українська.

Я багато перекладав і написав віршів, драм, наукових творів, спортивних публікацій в газетах. Багато було надруковано. Я також художник-аматор.

Малюнок Тараса Франка 1937 року (фото Franko:live)

Як вчитель в українських і польських середніх школах працював з 1912 року до тепер.

У війську служив в 1913-14 роках, воював у Першу світову у 1914-18 рр та на східному фронті 1918-1920 рр.

З 1922 року одружений, маю трьох дітей шкільного віку».

Лейтенант Тарас Франко під час служби в австрійській армії, 1916 рік (фото Музею родини Івана Франка у Києві)

Анкета датована 25 червня 1942 року для української торгівельної школи в Станіславові. Її особисто підписав Тарас Франко.

Вже з офіційної біографії ми знаємо, що після радянської окупації Тарас Франко викладав у Львівському та Київському університетах, був директором музею імені свого батька у Львові та науковцем Інституту літератури Академії наук у Києві. Похований на Байковому кладовищі.

Детальніше зі справою Тараса Франка можна ознайомитися на сайті ДАЛО.