Наталіяю Шаховську привітали очільники міста та області

У четвер, 29 травня, у Львівській політехніці відбулася інавгурація нової ректорки Наталії Шаховської. Її офіційно представили на урочистому засіданні вченої ради. Очільниця університету була у спеціальній мантії honoris causa.

Наталія Шаховська офіційно вступила у свої повноваження з 28 травня. Відповідний наказ видав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. У ньому зазначається, що нова ректорка виконуватиме обов’язки впродовж п’яти років.

Попередній ректор Львівської політехніки Юрій Бобало буде радником Наталії Шаховської. Він передав своїй наступниці ректорський колар – церемоніальний ланцюг. Наталія Шаховська склала присягу на копії Острозької Біблії.

«Ми маємо честь формувати технічну еліту нації. І розуміємо, що це еліта не за статусом, а за впливом на розвиток країни. Я вірю в силу колективної дії, в потенціал нашої спільноти. І хочу творити нову сторінку історії Львівської політехніки разом – з повагою, вірою в людей і наше спільне майбутнє. Дякую за довіру», – наголосила під час промови Наталія Шаховська.

Привітати нову ректорку прийшли міський голова Львова Андрій Садовий, голова ЛОВА Максим Козицький, посадовці, депутати та науковий колектив університету.

фото ЛМР, ЛОВА та Львівської політехніки

Наталія Шаховська виграла вибори ректора політехніки у другому турі 19 березня. Після цього, за процедурою, вона мала пройти перевірку НАЗК. За результатами перевірки МОН уклало з нею контракт на п’ять років.

46-річна Наталія Шаховська – докторка технічних наук, професорка, директорка Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій та засновниця кафедри систем штучного інтелекту. Вона входить до найцитованіших науковців світу. Після оголошення результатів виборів Наталія Шаховська заявила, що планує очолювати університет впродовж одного терміну. Про візію розвитку Львівської політехніки Наталія Шаховська розповідала у своєму блозі на ZAXID.NET.