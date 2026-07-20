Нову технологію можуть дозволити для виробництва приватним компаніям

Міністерство оборони України представило новий клас керованих боєприпасів під назвою Firefly. Озброєння вже пройшло випробування та готове до серійного виробництва, повідомили у пресслужбі Міноборони та на сторінці Brave1 у понеділок, 20 липня.

Новий керований боєприпас застосовується на основних дронах-бомберах та може ефективно працювати на висоті до 800 м. Після скиду Firefly самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі. Боєприпас може здійснювати коригування навіть під впливом ворожих систем радіоелектронної боротьби.

«Це дозволяє уражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога з безпечної для носія відстані», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

За даними Brave1, раніше дрони були змушені знижуватися для прицілювання, що робило їх помітнішими та досяжними для стрілецької зброї. Боєприпас пройшов тестування на українських дронах та підтвердив свою ефективність.

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За рішенням Кабміну міністерство оборони може передати права на використання технології приватним оборонним компаніям. Це дозволить виробникам масштабувати виробництво Firefly та інтегрувати нову технологію у власне виробництво.