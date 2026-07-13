НРК виконує бойове завдання на Кінбурнській косі

Військові 123-ї окремої бригади ТрО доставили наземний роботизований комплекс (НРК) на тимчасово окуповану Кінбурнську косу на Миколаївщині. Про це повідомили у понеділок, 13 липня, у пресслужбі 123-ї ОБр.

На відео, яке поширили військові, видно, як НРК доставляє водою керована морська платформа. На кадрах видно, як роботизований комплекс зʼїжджає з платформи на берег та здійснює атаку на російські обʼєкти.

«Перша відома нам бойова місія такого формату у світі: наземний роботизований комплекс було доставлено до ворожого берега за допомогою безпілотної морської платформи, висаджено на окуповану землю рідного краю та застосовано для виконання бойового завдання», – повідомили у пресслужбі бригади.

Комплекс, який висадили на косу, застосували для виконання бойового завдання, розповіли у пресслужбі ОБр. Водночас коли це сталося та результати місії військові не уточнили.

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У пресслужбі бригади повідомили, що операції здійснили під керівництвом командира 123-ї ОБр ТрО полковника Олега Макухи та за безпосередньої організації командира 1-го батальйону БПС бригади майора Дениса Гіпіка.