Виконавча рада МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні нового траншу в розмірі 690 млн доларів у межах чотирирічної програми фінансування. Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 20 липня, після завершення чергового перегляду виконання програми.

У МВФ зазначили, що виконання Україною умов програми загалом оцінюють позитивно. Усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня були виконані, хоча реалізацію окремих структурних реформ довелося відтермінувати.

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У Фонді також повідомили, що українська влада погодилася на коригувальні заходи та оновила графік реалізації ключових реформ. Йдеться, зокрема, про зміни у сферах фіскальної політики, державного управління, боротьби з корупцією, енергетики та фінансового сектору. Водночас економічні перспективи країни погіршилися через посилення російських атак на критичну інфраструктуру та наслідки війни на Близькому Сході.

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Після надходження нового траншу загальна сума грошей, отриманих Україною від МВФ у межах чинної програми, становитиме 2,2 млрд доларів.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що попри повномасштабну війну Україна продовжує демонструвати високу стійкість.

«Україна й надалі демонструє надзвичайну стійкість в умовах руйнівної війни, розв'язаної росією. Завдяки виваженій економічній політиці, підтримці програми МВФ та допомозі міжнародних партнерів вдалося зберегти макроекономічну й фінансову стабільність», – зазначила Георгієва.

Водночас вона наголосила, що після завершення війни ключовими чинниками економічного відновлення України стануть прискорення реформ, розвиток приватного сектору, посилення боротьби з корупцією, покращення інвестиційного клімату та подальший рух країни до членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд після першого перегляду програми розширеного фінансування EFF закликав Україну посилити роботу над збільшенням внутрішніх доходів і підвищити ефективність податкового адміністрування.