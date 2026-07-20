Майданчик можна відвідати на вул. Уласа Самчука, 8

У Стрийському парку Львова відкрили інклюзивний спортивний майданчик «Простір рівних можливостей». Там розмістили десять сучасних багатофункціональних тренажерів для повноцінних силових тренувань та занять із фізичної реабілітації, повідомляє ЛОВА.

Спорткомплекс облаштували поруч зі спортивною школою. Там зможуть тренуватися ветерани, спортсмени, молодь, сімʼї з дітьми та люди старшого віку. На створення інклюзивного простору з обласного бюджету виділили майже 1,6 млн грн.

Обладнання має механізми регулювання навантаження, що дозволяє адаптувати вправи до рівня фізичної підготовки різних користувачів. Частина тренажерів спеціально пристосована для людей на колісних кріслах.

фото обласного департаменту спорту, молоді та туризму

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Простір активної реабілітації, силових та кардіотренувань запрацював на базі Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи за обласною програмою розвитку адаптивного спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації «Ліга Нескорених».

Інклюзивний простір безплатний і відкритий для всіх охочих на вул. Уласа Самчука, 8.