Пʼяний водій втік з місця аварії, в якій загинули троє і травмувалися двоє підлітків

Одну з підліток, що потрапили у складну ДТП з пʼяним водієм у Бродах, лікують у Львові. Її у важкому стані шпиталізували в реанімацію дитячої лікарні Святого Миколая. Лікарі розповіли про її стан.

Аварія трапилася вночі, коли 16-річна дівчина разом із друзями поверталася зі святкування свого дня народження. Після ДТП її спершу доставили до бродівської лікарні, де надали невідкладну допомогу і стабілізували життєво важливі функції. Тоді о 8 ранку пацієнтку у важкому стані транспортували до Львова та шпиталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні.

Як розповіли у пресслужбі Першого ТМО, пацієнтці виконали компʼютерну томографію у спеціалізованому режимі «політравма», провели ультразвукову діагностику, а також залучили консультацію нейрохірурга, травматолога та хірурга.

За результатами проведеного обстеження лікарі встановили діагноз: закрита черепно-мозкова травма, контузійне ураження головного мозку, перелом кісток тазу, забій легень.

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«На поточний момент пацієнтка гемодинамічно стабільна. Вона перебуває у стані медикаментозного сну та підключена до апарату штучної вентиляції легень у примусовому режимі. Дитина отримує повний комплекс планового знеболення, дегідратаційну та антибіотикотерапію. Рівень її свідомості за шкалою Апгар оцінюється у 5 балів», – розповів дитячий анестезіолог, реаніматолог лікарні Святого Миколая Геннадій Чайківський.

Коли мине перша доба з моменту ДТП, лікарі планують поступово виводити дитину зі стану седації для оцінки динаміки відновлення функцій головного мозку та корекції подальшого плану лікування. Як підсумував лікар, дифузний забій головного мозку лікується довго – 1–3 місяці.