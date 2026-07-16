Усього за 25 км від Львова майже тисячу років тому зародилося місто, яке було столицею князівства ще до існування самого Львова. Давній Звенигород був княжим центром з кінця ХІ до середини ХІІІ століття. Місто зруйнувала монгольська навала і з того часу його майже не відновлювали. Зараз це невелике село, а територія княжого дитинця майже не забудовували в пізніші століття. На поверхні фактичної забудови не збереглося, проте під землею прихована цінна історія, яку вже не знайти в літописах. Деякі науковці порівнювали Звенигород із Помпеями і вважають, що він має великий археологічний потенціал.

У 2026 році Звенигород відзначає 940 років від першої літописної згадки – у 1086 році. Саме цьому ювілею була присвячена наукова конференція «Жива історія», організована в історико-культурному заповіднику «Древній Звенигород».

Княжі міста на середньовічній карті Європи з інтер’єру заповідника (фото ZAXID.NET)

Княжа столиця, що збереглася під землею

Звенигород був однією з перших і найбільших княжих столиць. Як наголосила археологиня та перша директорка заповідника Наталя Войцещук, Звенигород разом з Перемишлем та Теребовлею були тими найдавнішими містами, на основі яких формувалися витоки державності на українському Прикарпатті. Проте на відміну від багатьох інших середньовічних міст, територія Звенигорода майже не забудовувалася у наступні століття. Завдяки цьому тут зберігся практично непорушеним історичний ландшафт і потужний археологічний шар.

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Археологи знаходили у Звенигороді дерев’яне мощення дороги і кам’яні фундаменти церкви, паломницькі мушлі і найдавніший струнний музичний інструмент – гуслі. У тамтешньому музеї можна оглянути середньовічне намисто, шкіряне взуття пересічного містянина, кам’яну чашу-хрестильницю з княжої церкви.

«Саме із Звенигорода походять три найдавніші документи українського архівного фонду – берестяні грамоти, а також величезна колекція археологічних знахідок, які дозволяють буквально зазирнути у повсякденне життя середньовічного міста», – наголошує дослідниця.

Внизу копія берестяної грамоти XII ст. (фото ZAXID.NET)

Не менш важливою є й духовна спадщина княжої столиці. Доктор історичних наук Роман Берест зазначив, що Звенигородська земля була одним із осередків чернецтва на Галичині. Поблизу міста існували монастирські обителі, що фіксують археологічні пам’ятки, писемні джерела, топоніми та місцеві перекази. Монастирі були водночас центрами освіти, книгописання та культури.

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Археологічна скарбниця, яка ще чекає на відкриття

Активний розвиток міста припинився після монгольської навали 1241 року. Саме це дозволило зберегти під землею планувальну структуру давнього міста, дерев’яні конструкції вулиць, залишки оборонних споруд, господарських будівель і тисячі артефактів.

Докторка історичних наук Наталя Булик розповіла, що перші наукові дослідження тут розпочалися ще 1885 року. Археологи виявили там свинцеві печатки князівських грамот, унікальні керамічні вироби, ювелірні прикраси, залишки храмів, житлових кварталів, поховання та численні предмети побуту, які дозволили остаточно локалізувати літописний Звенигород.

Панорамне відтворення дерев’яної дороги у Звенигороді (фото ZAXID.NET)

Особливо цінними стали роботи Ярослава Пастернака у міжвоєнний період, він виявив у Звенигороді рештки храму. Археолог Юрій Полянський сто років тому назвав Звенигород «нашими мініатюрними Помпеями». Дослідники досі вважають, що масштаб і науковий потенціал пам’ятки дуже великі.

Від археології до живої історії

Для глибшого дослідження, збереження і розвитку туристичного потенціалу у 2020 році у Звенигороді створили історико-культурний заповідник. Втрачену архітектуру відтворюють у цифровому форматі: в окулярах віртуальної реальності можна прогулятися тисячолітнім містом, а кульмінаційний історичний бій за Звенигород відтворює діорама та відеомапінг. У заповіднику хочуть створити археологічний парк, де можна буде оглянути законсервовані пам’ятки княжої доби і фортифікації ранньомодерного часу.

Діорама битви за Звенигород 1241 року (фото ZAXID.NET)

Звенигород прагнуть перетворити не лише на місце наукових досліджень, а й на сучасний культурний простір. Облаштування туристичної інфраструктури, амфітеатру, дитячих освітніх та розважальних просторів та інтерактивних експозицій допоможе привабити туристів.

На думку виконувачки обов’язків директора заповідника Мар’яни Гой, сучасні технології можуть допомогти побачити давнє місто, але не замінять відчуття справжнього місця. Саме тому головне завдання заповідника – зберегти автентичний історичний ландшафт і водночас зробити його зрозумілим та цікавим для відвідувачів.

Музей у Звенигороді (фото ZAXID.NET)

Попри понад століття досліджень Звенигород досі залишається однією із найперспективніших археологічних пам’яток України. Під його луками й пагорбами досі приховані гектари культурного шару, які можуть докорінно змінити наше уявлення про життя княжої Русі. Його історія все ще чекає на відкриття.