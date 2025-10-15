Тисячу років тому пересічні руські купці знали грамоту та писали листи на бересті. Тодішні люди ходили у світові паломницькі маршрути в Європу. Окрім побуту і захисту своїх територій, вони мали час й на дозвілля: розважалися грою на музичних інструментах, грали в настільні ігри, а жінки чепурилися вишуканими прикрасами ручної роботи. Наші предки були розвинуті, освічені і заможні, доки в їхнє розмірене життя не увірвалася орда зі сходу.

У заповіднику «Древній Звенигород» відкрили виставку «Міста князів», яка на основі реальних артефактів XI-XIII ст. демонструє побут та міську культуру середньовічних міст. В експозиції можна оглянути знахідки та їхні копії не лише зі Звенигорода, але й інших княжих міст – Белза, Галича, Пересопниці, Кременця, Перемишля. Виставка є підсумком співпраці чотирьох заповідників, трьох музеїв та архіву за підтримки УКФ.

Місто Звенигород заснували в XI столітті, воно було центром князівства. Втім, вже за два століття монголи вщент зруйнували його мури і посад. Тож про те, чим воно жило і як виглядало, нині розповідає археологія і сучасні VR-технології. У музеї є діорама та окуляри віртуальної реальності, в яких можна прогулятися тисячолітнім Звенигородом та «увійти» в його будівлі. Новинкою є відеомапінг, який відтворює кульмінаційну подію історії міста – битву за Звенигород 1241 року.

Відеомапінг оборони Звенигорода

«Все, що формувалося тут, на українському Прикарпатті, було повернуто обличчям до Європи: камʼяні муровані церкви, архітектура, династичні і торговельні звʼязки. Ми завжди стояли на форпості Європи. Про це зараз розповідають наші памʼятки і спадщина», – розповідає археологиня, консультантка проєкту і перша директорка заповідника Наталія Войцещук.

А щоб детальніше розповісти про життя людей у далекому XII столітті – періоді розквіту Звенигорода, експозицію артефактів поділили за тематичними вітринами, кожну доповнює розповідь за QR-кодом:

озброєння,

торгівля,

ювелірне мистецтво і прикраси,

духовне життя,

побут,

писемність,

ігри і дозвілля.

«Виставка побудована як спогад про минуле наших княжих міст. Але не про життя князів, бояр, а про життя міста. Ми спробували зібрати такі експонати, щоб показати найяскравіші приклади культури княжих міст, яка загинула у вогні монголо-татарської навали. Це культура щоденного життя, яка ілюструє, що наші предки любили, як вони писали, спілкувалися, торгували», – розповідає куратор виставки Василь Петрик.

Найдревніший юридичний документ України

Справжньою перлиною виставки є копії берестяних грамот – найдавнішого збереженого і єдиного в своєму роді документа України, який зберігається в Центральному архіві у Львові. Його можна назвати також першим юридичним документом. Це лист-претензія XII ст. з вимогою повернути борг, який написала на березовій корі вдова купця Говенова з Перемишля міщанину Звенигорода Нежничу. Знахідка демонструє зразок мови 900-річної давності і тогочасного письма, а також свідчить про те, що на Русі вміли писати не тільки еліта.

Інший «документ»-артефакт – деревʼяна дощечка, праобраз шкільної дошки, на якій діти в школі вчилися писати.

Шкільна дошка (вгорі) та берестяна грамота (внизу)

«Ця дубова дощечка згадується у звітах археологів радянського часу, але вона втрачена. Збереглися лише фотографії, описи і рисунки. За ними й відтворили копію. На цій дощечці дитина в школі вчилася писати букви. А коли мала більше часу, то скраю намалювала чоловічка», – розповідає археологиня Наталія Войцещук.

Про грамотність тогочасних людей свідчать і численні стилоси, печатки і застібки до книжок, знайдені в межах давнього міста. А також амфори та прясла з написами на них.

Звенигород був торговим містом, на перехресті шляхів. Тож тут представлені також торгові пломби, амфори, в яких заморські купці возили товар.

Торгові пломби

Прикраси середньовічних міщанок

Жіночі прикраси – один з найпопулярніших товарів Середньовіччя. Тодішні майстри-ювеліри опанували складні техніки обробки кольорових і благородних металів, зокрема міді, срібла і золота. Шийні гривни у вигляді металічного обруча виготовляли з бронзи, білона та срібла та орнаментували геометричними, круглими або зигзагоподібними лініями.

Шийна гривна

Однією з найулюбленіших прикрас міщанок княжих часів були скроневі кільця. Зокрема, такі знайшли у Валявському могильнику біля Перемишля. Лунниці – жіночі нашийні прикраси у формі півмісяця. Такі підвіски були поширені на усій території давньої Русі ще з Х ст., зокрема їх знаходили у Пліснеську, Звенигороді, Теребовлі.

Найпопулярнішими жіночими прикрасами були скляні браслети та намистини з бурштину, скла, каменю та дорогоцінних металів. Їх могли оздобити зображеннями тварин і птахів, а намисто з бурштину вважалося цілющим.

Середньовічна біжутерія

Розваги та ігри

Завдяки особливостям болотистих ґрунтів Звенигорода у них добре збереглося дерево. Тому нині в музеї можуть показати не лише будівельні елементи чи деревʼяні водогони, але й тисячолітні настільні ігри чи музичні інструменти. Цікавою знахідкою є деревʼяна розграфлена дошка для гри у млин, яка розвиває логіку.

Музичний інструмент гуслі відомий на території східної і центральної Європи. В межах України це єдиний віднайдений екземпляр. Він орнаментований гарним плетінковим орнаментом з дірочками для струн.

Гуслі та дошка для гри в млин

А ще тут можна побачити оригінальні керамічні писанки з поливʼяним орнаментом та глиняною кулькою в порожнистій середині, яка калатала; гральний кістяний кубик; деревʼяні кульки для гри мазло; маленькі керамічні посудини для ігор дітей.

Паломництво і релігійне життя

Релігійне життя Звенигорода демонструють не лише численні хрести-енколпіони, але й мушля з паломницької подорожі до Сантьяго-де-Компостела в Іспанії. Звенигород лежав не лише на європейських торговельних шляхах, але і паломницьких.

А ще тут можна побачити дуже рідкісну за іконографією камʼяну ікону св. Бориса і Гліба з Белза та керамічну плитка з грифоном, що є символом княжого Галича.

Камʼяна іконка Бориса і Гліба

«Ми хотіли показати культуру княжих міст тої доби, максимально фокусуючись на наших землях, намагалися охопити всі терени, щоб показати міську культуру як єдине ціле. Ця міська культура не була дуже індивідуальною, радше універсальною, але кожне місто мало щось своє унікальне. Це історія міста, яке згоріло, яке ми втратили, бо не могли відстояти свою землю, але яке ми зараз відроджуємо. Це дуже важливо, адже ми захищаємо на всіх фронтах нашу ідентичність, нашу тисячолітню присутність на цій землі», – підсумував Василь Петрик.

Також на всю площину приміщення у музеї створили карту середньовічної Європи з тодішніми містами України на ній. А для найменших відвідувачів створили квест.

Усі фото ZAXID.NET, крім титульної – Віталія Грабара