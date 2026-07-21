Олімпіада відбувалася в Узбекистані

На Міжнародній хімічній олімпіаді українські школярі здобули чотири медалі – золоту і три срібні. Учнівські змагання відбувалися з 10 до 19 липня у Ташкенті (Узбекистан). Про це повідомила Мала академія наук.

На цьогорічну олімпіаду з’їхалися 363 учасники з 92 країн світу.

Призерами української команда стали:

золото – Роман Козак, учень 10 класу Голятинського ліцею Міжгірської селищної ради Закарпатської області;

срібло – Анна Дмитрук, учениця 11 класу природничо-наукового ліцею №145 Печерського району Києва;

срібло – Марат Ключко, учень 11 класу приватного харківського ліцею «Авторська школа Бойка»;

срібло – Євгеній Лебедько, учень 10 класу харківського ліцею №173.

Керівниками української команди були Костянтин Гавриленко та Микола Пашко, спостерігачем – Андрій Готинчан.

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«За цим успіхом стоять наполеглива праця й талант школярів, професійне наставництво педагогів, які готували команду, злагоджена робота фахівців Малої академії наук України та щира підтримка батьків. Досвід участі в Міжнародній хімічній олімпіаді стане для учнів не лише важливим етапом особистого й наукового зростання, а й подією, що надихатиме на майбутні дослідницькі відкриття», – зазначив президент Малої академії наук України Станіслав Довгий.